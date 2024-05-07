Путин завершил инаугурационную речь словами «вместе — победим»

Владимир Путин (Фото: РБК)

Народ России «победит», если будет един, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии вступления в должность в Кремле. Трансляцию вел РБК.

По словам главы государства, народ России велик, един и в этом единстве преодолеет любые преграды и воплотит в жизнь все задуманное.

«Вместе — победим», — сказал он в завершение речи.

Путин 7 мая в пятый раз вступил в должность президента России. На выборах, которые прошли в марте, он набрал 87,28% голосов избирателей.

Это первый президентский срок Путина после внесения в Конституцию поправок, обнуливших количество его переизбраний. Срок полномочий главы государства — шесть лет, он завершится в 2030 году.

На церемонии инаугурации присутствовали представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, общественные деятели, представители духовенства. Кроме того, на церемонию приехали послы Франции, Венгрии и Словакии — Пьер Леви, Норбер Конкой и Любомир Регак.