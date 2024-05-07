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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян призвал достичь прекращения вражды с Турцией и Азербайджаном

Премьер Пашинян: Армения должна достичь мира с Турцией и Азербайджаном
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Ереван должен достичь прекращения враждебности с Турцией и Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции. Его слова приводит портал Minval.

«Касательно ситуации в регионе, наша позиция следующая. Углубление отношений с Ираном и Грузией. Управление враждебностью с Турцией и Азербайджаном, ее снижение и прекращение», — отметил Пашинян.

Пашинян добавил, что делимитация границы с Азербайджаном создает гарантии безопасности для Армении. Он отметил, что разметка и установление пограничных столбов выполнены на 90%, начиная с Тавушской области Армении. «И чем дальше продвигается эта работа, тем сильнее становится убежденность, что создаются гарантии безопасности и война теряет основу и становится нелогичной», — добавил Пашинян.

Пашинян заявил об отсутствии намерения начинать войну за Нагорный Карабах
Политика
Никол Пашинян

Турция поддерживает Азербайджан, с которым у Армении был конфликт из-за Нагорного Карабаха. Территория непризнанной республики перешла под контроль Баку в 2023 году после военной операции Азербайджана. В апреле 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в кавказском регионе устанавливается «новый порядок», и «теперь это понял» и Пашинян.

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Никол Пашинян Армения Азербайджан Турция
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года

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