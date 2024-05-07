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Выборы президента России ,  
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Песков назвал вторичным отсутствие западных послов на инаугурации Путина

Песков: отсутствие западных послов на инаугурации Путина не повод для ответа
Сюжет
Выборы президента России
Владимир Путин (в центре)
Владимир Путин (в центре) (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Отсутствие послов западных стран на церемонии инаугурации президента Владимира Путина не повод для ответных мер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что это какой-то повод для каких-то ответных шагов, инаугурация, прежде всего для главы государства, — это действие, которое проходит в соответствие с Конституцией», — отметил Песков. По его словам, церемонию проводили для «людей, которые голосовали за своего президента, а все остальное вторично или третично».

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Линн Трейси

Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Торжественная церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. После принесения присяги на верность народу России председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Путина в должность президента.

На мероприятии присутствовали представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, общественные деятели, представители духовенства.

Песков назвал вторичным отсутствие западных послов на инаугурации Путина
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На церемонии отсутствовали послы Великобритании, Германии и ряда других европейских стран, за исключением Франции, Венгрии и Словакии — Пьера Леви, Норбера Конкоя и Любомира Регака соответственно. Посол США Линн Трейси уехала из России по личным делам. Не было на мероприятии и посла ЕС.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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принять участие

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