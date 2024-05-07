Песков назвал вторичным отсутствие западных послов на инаугурации Путина
Отсутствие послов западных стран на церемонии инаугурации президента Владимира Путина не повод для ответных мер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я не думаю, что это какой-то повод для каких-то ответных шагов, инаугурация, прежде всего для главы государства, — это действие, которое проходит в соответствие с Конституцией», — отметил Песков. По его словам, церемонию проводили для «людей, которые голосовали за своего президента, а все остальное вторично или третично».
Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Торжественная церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. После принесения присяги на верность народу России председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Путина в должность президента.
На мероприятии присутствовали представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, общественные деятели, представители духовенства.
На церемонии отсутствовали послы Великобритании, Германии и ряда других европейских стран, за исключением Франции, Венгрии и Словакии — Пьера Леви, Норбера Конкоя и Любомира Регака соответственно. Посол США Линн Трейси уехала из России по личным делам. Не было на мероприятии и посла ЕС.
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