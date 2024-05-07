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Выборы президента России ,  
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Путин заявил о готовности к диалогу с Западом «без чванства»

Путин заявил, что Россия не отказывается от диалога с Западом
Сюжет
Выборы президента России
Россия будет вести диалог с Западом на равных, если тот прекратит «политику агрессии и непрекращающегося годами давления», и продолжит работу с другими странами по формированию многополярного миропорядка, заявил Путин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Россия не отказывается от контактов с западными странами, в том числе по вопросам безопасности и стратегической стабильности, но диалог должен быть равным, «не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности». Об этом заявил президент Владимир Путин, пятый раз вступивший в должность главы государства.

«Выбор за ними — намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии и непрекращающегося годами давления или искать путь к сотрудничеству и миру», — сказал он.

В конце января Путин назвал Запад противником России, который пытается решить свои вопросы с помощью Украины. По мнению президента, западные государства хотели принести в Россию разлад и ослабить изнутри, но «они просчитались».

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В то же время Путин говорил, что Москва готова к диалогу с Соединенными Штатами и другими странами, но отмечал: «Если они стремятся нанести нам стратегическое поражение, то мы должны подумать о том, что такое стратегическая стабильность для нашей страны».

В своей инаугурационной речи Путин заявил, что вместе с партнерами по евразийской интеграции и другими странами Россия продолжит «работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности». Ранее он неоднократно обвинял Запад в однополярной гегемонии и заявлял, что тот неспособен «единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться».

Западные лидеры, в том числе президенты США и Франции, подчеркивают, что, хотя поддерживают Украину в военном конфликте с Россией, не хотят воевать с Москвой.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Путин Запад диалог стратегическое партнерство
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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12+

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