 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Выборы президента России ,  
0 

Путин заявил, что Россия сейчас держит ответ перед тысячелетней историей

Путин: мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей, перед нашими предками
Сюжет
Выборы президента России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Майшев / Sputnik / Reuters)

Сегодня Россия держит ответ перед своей тысячелетней историей, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии вступления в должность в Кремле. Трансляцию вел РБК.

«Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей, перед нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину. Знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом, и создали мировую державу — наше Отечество», — сказал президент.

Путин призвал помнить о цене смут и потрясений
Политика
Владимир Путин

Россия, по словам Путина, сегодня уверенно смотрит вперед, планирует свое будущее, намечает и реализует новые проекты и программы, которые призваны сделать ее развитие «еще более динамичным, еще более мощным».

«Мы — единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное», — заключил президент России.

Путин 7 мая в пятый раз вступил в должность президента России. На выборах, которые прошли в марте, он набрал 87,28% голосов избирателей.

Это первый президентский срок Путина после внесения в Конституцию поправок, «обнуливших» количество его переизбраний. Срок полномочий главы государства — шесть лет, завершится в 2030 году.

На церемонии инаугурации присутствовали представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, общественные деятели, представители духовенства. Кроме того, на ней были послы Франции, Венгрии и Словакии — Пьер Леви, Норбер Конкой и Любомир Регак соответственно.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Персоны
Владимир Путин инаугурация история Россия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
Путин призвал помнить о цене смут и потрясений
Политика
Путин начал инаугурационную речь с благодарности в адрес всех россиян
Политика
Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 98,47 (-0,09) Инвестиции, 06 мая, 17:12 Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 91,31 (-0,38) Инвестиции, 06 мая, 17:12
Патриарх напомнил Путину о не жалевшем врагов Александре Невском Политика, 13:37
Во время торжественного залпа в честь инаугурации сломалось дерево Общество, 13:32
Матвиенко назвала сроки внесения кандидатур «силовых» министров Политика, 13:23
Матыцин пообещал максимально стимулировать российских олимпийцев Спорт, 13:22
Верховный суд защитил право дольщика получить жилье у нового застройщика Недвижимость, 13:21
Агент Дзюбы заявил о решении «Локомотива» списать футболиста со счетов Спорт, 13:19
Песков назвал вторичным отсутствие западных послов на инаугурации Путина Политика, 13:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Речь Путина во время инаугурации. Видео Политика, 13:13
Завод Toyota в Санкт-Петербурге передали Aurus Бизнес, 13:06
Топ-10 перспективных франшиз в 2024 году РБК Франшизы, 13:00
В Финляндии назвали условие для открытия КПП на границе с Россией Политика, 12:57
Правительство ушло в отставку Политика, 12:56
Экспатам из России платят в Узбекистане $60 тыс. в год: в чем сложность Pro, 12:52
Путин завершил инаугурационную речь словами «вместе — победим» Политика, 12:51