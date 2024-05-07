Путин: мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей, перед нашими предками

Путин заявил, что Россия сейчас держит ответ перед тысячелетней историей

Владимир Путин (Фото: Алексей Майшев / Sputnik / Reuters)

Сегодня Россия держит ответ перед своей тысячелетней историей, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии вступления в должность в Кремле. Трансляцию вел РБК.

«Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей, перед нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину. Знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом, и создали мировую державу — наше Отечество», — сказал президент.

Россия, по словам Путина, сегодня уверенно смотрит вперед, планирует свое будущее, намечает и реализует новые проекты и программы, которые призваны сделать ее развитие «еще более динамичным, еще более мощным».

«Мы — единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное», — заключил президент России.

Путин 7 мая в пятый раз вступил в должность президента России. На выборах, которые прошли в марте, он набрал 87,28% голосов избирателей.

Это первый президентский срок Путина после внесения в Конституцию поправок, «обнуливших» количество его переизбраний. Срок полномочий главы государства — шесть лет, завершится в 2030 году.

На церемонии инаугурации присутствовали представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, общественные деятели, представители духовенства. Кроме того, на ней были послы Франции, Венгрии и Словакии — Пьер Леви, Норбер Конкой и Любомир Регак соответственно.