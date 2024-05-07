Во время пушечного залпа в честь инаугурации президента России сломалось дерево

Во время торжественного залпа в честь инаугурации сломалось дерево

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Часть дерева сломалась и упала во время пушечного залпа после инаугурации президента России Владимира Путина. Этот момент попал на трансляцию церемонии.

Инаугурация проходила в Большом Кремлевском дворце, после чего состоялся артиллерийский салют и парад Президентского полка.

Путин вступил в должность президента России в пятый раз. Он набрал 87,28% голосов на выборах, которые состоялись 15–17 марта.