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Во время торжественного залпа в честь инаугурации сломалось дерево

Во время пушечного залпа в честь инаугурации президента России сломалось дерево

Во время торжественного залпа в честь инаугурации сломалось дерево
Video

Часть дерева сломалась и упала во время пушечного залпа после инаугурации президента России Владимира Путина. Этот момент попал на трансляцию церемонии.

Инаугурация проходила в Большом Кремлевском дворце, после чего состоялся артиллерийский салют и парад Президентского полка.

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Политика
Владимир Путин

Путин вступил в должность президента России в пятый раз. Он набрал 87,28% голосов на выборах, которые состоялись 15–17 марта.

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Юлия Овчинникова
Россия инаугурация Владимир Путин Кремль
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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Спец.гость: Джим Роджерс

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2 дня выступлений и пользы

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принять участие

12+

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