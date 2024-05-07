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Агент Дзюбы заявил о решении «Локомотива» списать футболиста со счетов

Агент Дзюбы: в «Локомотиве» решили списать футболиста со счетов
Леонид Гольдман отметил, что в «Локомотиве» решили не дать футболисту играть в оставшихся матчах сезона
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

В «Локомотиве» приняли решение списать форварда Артема Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона, заявил «Матч ТВ» представитель футболиста Леонид Гольдман.

35-летний форвард после зимней паузы в чемпионате России потерял место в основе «Локомотива» и даже не всегда выходит на замену.

Гольдман отметил, что хорошее поведение Дзюбы после попадания в запас стало сюрпризом и для руководства клуба, и для тренерского штаба. «Они как раз ожидали увидеть ту самую мифическую токсичность, которая, по их мнению, должна была проявиться после уже всем очевидного решения списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона», — сказал Гольдман.

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Спорт
Артем Дзюба

По словам Гольдмана, Дзюба ведет себя прямо противоположно, в очередной раз показывая, что для него на первом месте команда. «С честью проходит эту ситуацию, он большой молодец. Хотя могу представить, как тяжело наблюдать ему за всем происходящим», — заявил представитель футболиста.

Гольдман добавил, что разочаровался в главном тренере «Локомотива». «Сложилась ситуация, когда главный тренер говорит Артему, что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим то, что видим. Происходят абсолютно нелогичные публичные высказывания, слова главного тренера раз за разом расходятся с делом, — сказал Гольдман.

В нынешнем сезоне Дзюба в составе «Локомотива» отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 26 играх во всех турнирах. Его контракт завершается в конце сезона.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Локомотив Москва Артём Дзюба Михаил Галактионов

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

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принять участие

12+

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