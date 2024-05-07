Путин принял парад Президентского полка

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Президент России Владимир Путин после вступления в должность принял на Соборной площади парад Президентского полка. РБК вел трансляцию церемонии инаугурации.

Участие Президентского полка в церемонии инаугурации стало традицией. Сам полк — это элитная военная часть и входит в структуру Федеральной службы охраны в статусе подразделения спецслужбы. Ежегодно 7 мая Президентский полк отмечает «День части».

Путин в пятый раз занял пост президента России. Срок его полномочий — шесть лет. На выборах главы государства за него проголосовали 87,28% избирателей.

Во время речи на инаугурации Путин поблагодарил россиян во всех регионах, включая новые, и особенно выделил участников военной операции.

Он призвал помнить уроки истории и о цене смут и потрясений. Так, по словам Путина, российская государственная, общественная и политическая системы должны быть устойчивыми ко всем вызовам и угрозам.