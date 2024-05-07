РФС оценит слова Игнашевича о позорном судействе на матче с «Уралом»
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оценит слова главного тренера калининградской «Балтики» Сергея Игнашевича о судействе в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
«По материалам СМИ рассмотрим возможное нарушение дисциплинарного регламента РФС по итогам флеш-интервью главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича после игры. Тренер приглашен на заседание», — сказал Григорьянц.
Матч 27-го тура в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1, хозяева забили победный гол на 95-й минуте, а сравняли счет благодаря пенальти. Игру обслуживала бригада Сергея Иванова.
Игнашевич после матча заявил, что его команда не справилась с давлением, когда судейская бригада «не свистела фолы» и «придумывала штрафные». Тренер «Балтики» назвал судейство «позорным».
«Балтика» после поражения осталась в зоне вылета, а «Урал», имея на два очка больше, находится в зоне стыковых матчей.
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