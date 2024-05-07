КДК РФС оценит слова Игнашевича о позорном судействе на матче с «Уралом»

РФС оценит слова Игнашевича о позорном судействе на матче с «Уралом»

Главный тренер калининградской «Балтики» после поражения в матче с «Уралом» в 27-м туре РПЛ назвал судейство позорным

Сергей Игнашевич (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оценит слова главного тренера калининградской «Балтики» Сергея Игнашевича о судействе в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«По материалам СМИ рассмотрим возможное нарушение дисциплинарного регламента РФС по итогам флеш-интервью главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича после игры. Тренер приглашен на заседание», — сказал Григорьянц.

Матч 27-го тура в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1, хозяева забили победный гол на 95-й минуте, а сравняли счет благодаря пенальти. Игру обслуживала бригада Сергея Иванова.

Игнашевич после матча заявил, что его команда не справилась с давлением, когда судейская бригада «не свистела фолы» и «придумывала штрафные». Тренер «Балтики» назвал судейство «позорным».

«Балтика» после поражения осталась в зоне вылета, а «Урал», имея на два очка больше, находится в зоне стыковых матчей.