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ЦБ зовет ценного помощника
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ЦБ зовет ценного помощника
Газета № 170 (2667) (0910) Экономика, 06 окт, 17:52
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ЦБ зовет ценного помощника
Банк России привлекает министерства к борьбе с инфляцией
Центробанк подготовил для правительства доклад о мерах по борьбе с немонетарной инфляцией. Среди предлагаемых мер — реорганизация поддержки продовольственного сектора и расширение доступности производных финансовых инструментов
Игорь Дмитриев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Волатильность инфляции во многом возникает из-за немонетарных факторов, на которые Банк России не может существенно влиять с помощью имеющихся у него инструментов. Это такие причины, как состояние основных фондов, параметры рабочей силы, инфраструктура, технологический уровень производства и т.д. Но Центробанк разработал предложения по снижению роли таких факторов и направил их в правительство, рассказал в пятницу журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, передает корреспондент РБК.

«Мы сейчас видим, что инфляция вблизи цели (4% в годовом выражении. — РБК), но достаточно волатильна. Сама по себе волатильность естественна, но может потребовать более частой реакции денежно-кредитной политики, а это означает меньшую предсказуемость финансовых условий», — сказал Дмитриев. Банк России должен снизить изменчивость ценовой динамики, и для этого недостаточно традиционных инструментов, таких как ключевая ставка, указал глава департамента ЦБ.

ЦБ понимает, что в одиночку с таргетированием инфляции ему не справиться, и его планы привлечь к этой работе правительство вполне логичны, рассуждает руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Предложения ЦБ звучат как «призыв играть симфонию, а не тянуть в разные стороны», отмечает он.

Что разгоняет инфляцию

Регулятор выделяет несколько ключевых рисков немонетарной инфляции. К внешним относятся снижение цен на нефть, введение новых санкций и контрсанкций, а также рост мировых цен на продовольственный экспорт. Есть также внутренние риски: структурные (сокращение производственных мощностей, снижение предложения рабочей силы, высокая монополизация рынков) и институциональные (неблагоприятная среда для бизнеса).

«Инициативный доклад»

ЦБ разработал четыре блока мер по сокращению волатильности цен. Первый касается продуктов. Программу поддержки продовольственного бизнеса, полагает регулятор, нужно разделить на две части — поддержка оптово-распределительных центров продукции и центров их хранения. Этими сегментами заинтересованы разные инвесторы, поэтому и механизм поддержки должен различаться, объясняет ЦБ.

Еще одна мера — льготы по налогу на имущество, прибыль и землю, а также создание программы переквалификации специалистов, говорится в докладе. При этом против избыточных налоговых льгот традиционно выступает Минфин. «Когда вводили существующие льготы, ни документа, ни системного подхода к введению множества из них не было. Нигде не написано, для чего именно эта налоговая льгота введена», — напомнила РБК пресс-служба Минфина. Сейчас некоторые льготы по сути являются «налоговыми расходами», и ведомство планирует создать их реестр, прописав в нем изначальные цели введения льгот и достижение целевых показателей, добавили в Минфине. Ежегодно бюджет теряет от льгот триллионы рублей, но сам механизм зачастую неэффективен, отмечали эксперты РАНХиГС. Большинство неэффективных льгот, которые они рассматривали, относятся как раз к налогу на прибыль.

Но предложения ЦБ — это «инициативный доклад», сказал Дмитриев, отвечая на вопрос РБК. Документ, по его словам, должен послужить началу дискуссии. Пока ЦБ не готов говорить, хороша та или иная льгота или нет, подчеркнул Дмитриев: если принять предлагаемые регулятором меры не получится, он согласится с тем, что тот или иной товар «обречен на высокую волатильность».

Второй блок мер Центробанка — сокращение волатильности по непродовольственным товарам. Один из факторов, который на них влияет, — динамика курса рубля (хотя его нельзя назвать полностью немонетарным), отмечает ЦБ в докладе. Сейчас волатильность курса «значительна», и, чтобы сократить ее, нужно более широко использовать производные финансовые инструменты (ПФИ). Необходимо снизить издержки по использованию ПФИ (например, благодаря дистанционным продажам финансовых услуг и совершенствованию оценки рисков), повысить их предложение (сейчас поставщики зачастую уходят из малонаселенных районов) и обеспечить их востребованность (ПФИ должны быть понятны для потребителя).

Инфляция из-за конкуренции

Третий блок предполагает сокращение волатильности цен на услуги. Ключевая проблема здесь — тарифы ЖКХ, объясняет ЦБ. Нужно повысить эффективность использования естественных монополий (в частности, демонополизировать рынки жилищно-коммунальных услуг), а также жестче взыскивать просроченную задолженность юридических лиц перед поставщиками ЖКУ.

Наконец, четвертый комплекс мер касается несовершенной конкуренции. ЦБ хочет работать совместно с ФАС и мониторить влияние несовершенной конкуренции на рост цен. ЦБ не будет принимать какие-либо решения, а будет оказывать, скорее, аналитическую поддержку, сказал Дмитриев.

Регулятор готов непосредственно участвовать не только в работе с ФАС. ЦБ, как говорится в его докладе, хотел бы участвовать в работе создаваемой «фабрики проектного финансирования» Внешэкономбанка (правда, пока непонятно, в каком качестве). Регулятор готов совместно работать и над механизмами ценообразования естественных монополий. ЦБ не будет участвовать в установке тарифов, заверил Дмитриев, но сможет лучше понимать, как это происходит, и тем самым сделать выводы о диспропорциях в этой сфере на макроэкономическом уровне.

Если правительство пойдет ЦБ навстречу, ключевая ставка может снижаться более высокими темпами, чем сейчас, говорит Романчук. Из-за немонетарных факторов регулятор не раз перестраховывался, проводя более жесткую денежно-кредитную политику, напоминает он. Если же ЦБ сочтет, что эти риски будут меньше, то и политика станет мягче, полагает эксперт. Сейчас ставка находится на уровне 8,5%. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, к четвертому кварталу она составит 8,1%, а к третьему кварталу следующего года — 7,35%.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Центробанк , продовольственная инфляция , инфляция
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