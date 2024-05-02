Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 799-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Белгородской области, в частности в Белгороде, объявили опасность атаки беспилотников.
В Одессе повреждены объекты инфраструктуры, в том числе почтовые склады, заявили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
О взрывах в Одессе накануне вечером писало издание «Суспильне», в городе возник пожар, сообщал глава областной администрации Олег Кипер, пострадали более 10 человек.
Половина энергосистемы Украины повреждена, заявил в интервью Foreign Policy министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что Украине нужны системы ПВО для защиты этой инфраструктуры. Министр рассказал, что выделение нового пакета помощи со стороны США «повысило моральных дух среди украинских солдат, а также среди народа Украины».
Кулеба, комментируя переговоры в Стамбуле весной 2022 года, заявил, что между Россией и Украиной «никогда не существовало» согласованных договоренностей по урегулированию конфликта. Он назвал «одним из самых больших успехов российской пропаганды» тот факт, что дискуссия о них сфокусировалась на том, на какие уступки должна пойти Украина.
«Мы категорически против того, чтобы думать таким образом. Мы достаточно пожертвовали, достаточно сражались и заслуживаем гораздо большего уважения, чем разговор о том, чем еще мы можем пожертвовать», — сказал министр.
Системы ПВО минувшей ночью уничтожили 12 беспилотников – пять в Брянской, два – в Ростовской, по одному – в Курской и Белгородской областях, три – в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
Об атаках беспилотников минувшей ночью также сообщали губернаторы:
- В Орловской области обезвредили дроны в двух районах, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, частично нарушено электроснабжение.
- Беспилотники попытались повредить энергообъект на территории Рославльского района Смоленской области, пострадавших нет.
- В Курской области в результате атаки дрона повреждены линии электропередачи, без света остался поселок Поныри.
- Системы ПВО сбили три беспилотника в Брянской области и два – в Ростовской.
Над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотник, сообщило Минобороны России.
В Курской области объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он в телеграм-канале.
В Германии подожгли летний домик главы крупнейшей немецкой оборонной компании Rheinmetall Армина Паппергера. Ответственность на себя взяла группа радикалов, которая объяснила свои действия тем, что Rheinmetall стала бенефициаром конфликта на Украине, поставляя Киеву старые танки и боеприпасы. Немецкие спецслужбы начали расследование.
Минобороны России сообщило об ударе по штабу оперативного командования ВСУ «Юг». Удар наносился оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.
Село Старый Хутор попало под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет, осколки повредили три частных дома и два автомобиля. Село обесточено.
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Вознесеновка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате прямого попадания беспилотника повреждена кровля хозпостройки во дворе частного жилого домовладения. Ещё один дрон-камикадзе влетел в коммерческий объект торговли», — написал он в телеграм-канале.
Пострадавших нет.
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Российские «танки-черепахи», на которых с помощью сварных конструкций установлен металлический купол, почти полностью закрывающий доступ к машине, стали очередной «успешной инновацией» российских войск и все чаще появляются на линии фронта, пишет Business Insider (BI) со ссылкой на опрошенных экспертов.
Как отмечает издание, хотя такие машины и «выглядят дико и глупо», их эффективность уже оценили украинские военные, поскольку такая импровизированная броня почти не оставляет шансов для успешного поражения беспилотниками. Также такая броня способна эффективно противостоять артиллерии и противотанковым ракетам.
В Харькове прогремел взрыв, сообщает украинский канал «Общественное».
Сотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту УПЦ Запорожскому и Мелитопольскому Луке, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник.
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников в четырех регионах, сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, три дрона были сбиты над территорией Воронежской области и по одному в Рязанской, Белгородской и Курской областях.
Некоторые подрядчики не хотят заключать с Минобороны США долгосрочные контракты с фиксированными ценами на восполнение поставляемых из запасов Пентагона вооружений Украине, говорится в отчете Контрольно-финансового управления конгресса GAO (Government Accountability Office).
По данным управления, американские военные ведомства заключили или планируют заключить в ближайшее время многолетние контракты на закупку пяти типов вооружений, поставляемых Украине. Однако представители Пентагона и представители подрядчиков сообщили GAO, что они сталкиваются с проблемами при реализации этих планов. Так, ряд подрядчиков неохотно заключают долгосрочные соглашения из-за их фиксированной цены.
Беспилотник был сбит над Белгородской областью около 20:00 мск, сообщило Минобороны России.
В Курской области произошла авария на подстанции «Южная», сообщил губернатор Роман Старовойт. Она расположена к юго-западу от региональной столицы. Без света остались 120 тыс. человек.
Задержки в поставках Украине военной помощи от членов НАТО подорвали доверие Киева к странам блока, считает генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Столтенберг считает нужным пересмотреть координацию международной военной помощи Украине и разработать многолетний план, в котором будет четко определен вклад каждого союзника. «Нам нужны более надежные, институциональные рамки для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, большую подотчетность и распределение нагрузки», — сказал он.
Генсек НАТО напомнил, что законодателям в США понадобилось почти полгода на то, чтобы согласовать пакет поддержки Украины на $60,64 млрд. Кроме того, Евросоюз передал Киеву меньше артиллерийских боеприпасов, чем было обещано. Все это, считает Столтенберг, серьезно повлияло на ситуацию на поле боя; украинские войска, испытывающие недостаток боеприпасов, были вынуждены перейти к обороне. «Конечно, тот факт, что мы не выполнили обещание, подорвал доверие», — сказал генсек.
Житель Курской области погиб в пожаре, который возник из-за того, что украинский беспилотник сбросил зажигательный боеприпас на дом, сообщил губернатор Роман Старовойт. Это произошло в селе Николаево-Дарьино Суджанского района.
«Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким», — сказал Старовойт.
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.