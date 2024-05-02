Половина энергосистемы Украины повреждена, заявил в интервью Foreign Policy министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Украине нужны системы ПВО для защиты этой инфраструктуры. Министр рассказал, что выделение нового пакета помощи со стороны США «повысило моральных дух среди украинских солдат, а также среди народа Украины».

Кулеба, комментируя переговоры в Стамбуле весной 2022 года, заявил, что между Россией и Украиной «никогда не существовало» согласованных договоренностей по урегулированию конфликта. Он назвал «одним из самых больших успехов российской пропаганды» тот факт, что дискуссия о них сфокусировалась на том, на какие уступки должна пойти Украина.

«Мы категорически против того, чтобы думать таким образом. Мы достаточно пожертвовали, достаточно сражались и заслуживаем гораздо большего уважения, чем разговор о том, чем еще мы можем пожертвовать», — сказал министр.