Украина пожаловалась на включение гимна российскому велогонщику в Италии
Украинская сторона обратилась к МОК и Федерации велоспорта Италии с требованием провести расследование «инцидента» на однодневной гонке Vicenza Bionde, где победившему россиянину Виктору Бугаенко включили гимн России. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.
Бугаенко 28 апреля победил в однодневной шоссейной гонке, в которой участвуют спортсмены до 23 лет. Он выступал в нейтральном статусе.
НОК, Минспорт и Федерация велоспорта Украины считают, что организаторы «грубо нарушили рекомендации МОК», и потребовали «принять все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов».
Тренер Бугаенко Александр Кузнецов заявил «Матч ТВ», что это была инициатива организаторов гонки, которая проводилась в 80-й раз, а «в регионах простые люди далеки от всех этих историй» с условиями нейтрального статуса. На соревнованиях были украинские спортсмены, отметил он.
«На награждении была теплая атмосфера. Когда зазвучал гимн, мы тоже не ожидали, так как правила не предполагают сейчас этого», — добавил тренер.
Бугаенко выступает за команду PC Baix Ebre.
В 2019 и 2021 годах гонку выигрывал другой россиянин, Глеб Сырица.
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