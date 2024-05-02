«Спартак» сыграет с «Балтикой» за выход в суперфинал Кубка России
«Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, проиграл калининградской «Балтике» в матче второго полуфинального этапа «пути регионов» Кубка России и выбыл из турнира.
Матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 0:1. Гол на 4-й минуте забил Тигран Аванесян после грубой ошибки хозяев.
«Балтика», которая идет на 13-м месте в РПЛ, вышла в финал «пути регионов», где сыграет с московским «Спартаком».
Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня в Лужниках.
Действующим обладателем трофея является ЦСКА.
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