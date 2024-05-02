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«Спартак» сыграет с «Балтикой» за выход в суперфинал Кубка России

«Балтика» победила «Ростов» и сыграет со «Спартаком» за выход в финал Кубка
Матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 0:1. Гости забили уже на четвертой минуте после грубой ошибки «Ростова». В финале «пути регионов» соперником «Балтики» будет «Спартак»
Фото: Телеграм-канал ФК «Ростов»
Фото: Телеграм-канал ФК «Ростов»

«Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, проиграл калининградской «Балтике» в матче второго полуфинального этапа «пути регионов» Кубка России и выбыл из турнира.

Матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 0:1. Гол на 4-й минуте забил Тигран Аванесян после грубой ошибки хозяев.

«Балтика», которая идет на 13-м месте в РПЛ, вышла в финал «пути регионов», где сыграет с московским «Спартаком».

«Спартак» победил «Динамо» и вышел в финал «пути регионов» Кубка России
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Фото:Телеграм-канал ФК «Спартак»

Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня в Лужниках.

Действующим обладателем трофея является ЦСКА.

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