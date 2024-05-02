ЦСКА на 84-й минуте упустил победу над «Зенитом» в Кубке России
ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в первом финальном матче «пути РПЛ» Кубка России.
Игра в Москве завершилась со счетом 1:1.
На 53-й минуте счет открыл Антон Заболотный.
У «Зенита» на 84-й минуте отличился вышедший на замену Александр Ерохин.
В первом тайме гол «армейца» Федора Чалова был отменен VAR из-за офсайда.
Символический удар по мячу перед началом матча нанесли фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина.
Игру посетили 23 158 человек.
Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 15 мая.
Победитель противостояния 2 июня сыграет в суперфинале с лучшей командой «пути регионов».
ЦСКА является действующим обладателем трофея.
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