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ЦСКА на 84-й минуте упустил победу над «Зенитом» в Кубке России

ЦСКА упустил победу над «Зенитом» в первом матче финала «пути РПЛ» Кубка России
Матч завершился со счетом 1:1. У «армейцев» отличился Антон Заболотный, у «Зенита» — Александр Ерохин
Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА
Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в первом финальном матче «пути РПЛ» Кубка России.

Игра в Москве завершилась со счетом 1:1.

На 53-й минуте счет открыл Антон Заболотный.

У «Зенита» на 84-й минуте отличился вышедший на замену Александр Ерохин.

В первом тайме гол «армейца» Федора Чалова был отменен VAR из-за офсайда.

Символический удар по мячу перед началом матча нанесли фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Спартак»

Игру посетили 23 158 человек.

Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 15 мая.

Победитель противостояния 2 июня сыграет в суперфинале с лучшей командой «пути регионов».

ЦСКА является действующим обладателем трофея.

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Анна Сатдинова
Футбол Кубок России по футболу ФК ЦСКА ФК Зенит
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