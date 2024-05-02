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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области сбили три украинских дрона за вечер

Минобороны отчиталось о трех сбитых в Белгородской области дронах
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Два дрона были уничтожены в регионе около 17:20 мск, еще один — примерно в 19:20 мск.

Также в Белгороде и Белгородском районе с 19:50 до 20:25 работал сигнал ракетной опасности.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Всего за прошедшие сутки в Белгородской области сбили десять украинских беспилотников, один из них — ночью.

Кроме того, в ночь с 1 на 2 мая Минобороны доложило об уничтожении пяти беспилотников над территорией Брянской области, одного — над территорией Курской области, двух — в Ростовской области, трех — в Краснодарском крае.

В Белгородской области сбили три украинских дрона за вечер
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Теги
Белгородская область дроны беспилотники Минобороны
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