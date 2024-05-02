В Белгородской области сбили три украинских дрона за вечер
Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Два дрона были уничтожены в регионе около 17:20 мск, еще один — примерно в 19:20 мск.
Также в Белгороде и Белгородском районе с 19:50 до 20:25 работал сигнал ракетной опасности.
Всего за прошедшие сутки в Белгородской области сбили десять украинских беспилотников, один из них — ночью.
Кроме того, в ночь с 1 на 2 мая Минобороны доложило об уничтожении пяти беспилотников над территорией Брянской области, одного — над территорией Курской области, двух — в Ростовской области, трех — в Краснодарском крае.
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