В Белгородской области сбили три украинских дрона за вечер

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Два дрона были уничтожены в регионе около 17:20 мск, еще один — примерно в 19:20 мск.

Также в Белгороде и Белгородском районе с 19:50 до 20:25 работал сигнал ракетной опасности.

Всего за прошедшие сутки в Белгородской области сбили десять украинских беспилотников, один из них — ночью.

Кроме того, в ночь с 1 на 2 мая Минобороны доложило об уничтожении пяти беспилотников над территорией Брянской области, одного — над территорией Курской области, двух — в Ростовской области, трех — в Краснодарском крае.