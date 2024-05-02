Хоккеисты «России 25» начали майское турне с победы над Казахстаном
Хоккеисты сборной «Россия 25» победили команду Казахстана в первом матче майского турне.
Игра в Астане завершилась со счетом 1:0. Шайбу на 14-й минуте забросил Василий Глотов.
Следующую игру команда Романа Ротенберга проведет со сборной Белоруссии в Астане 4 мая.
Также матчи с белорусами пройдут 6 мая в Омске, 9 мая в Туле и 11 мая в Минске.
Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (IIHF) с февраля 2022 года.
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