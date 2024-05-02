Хоккеисты «России 25» начали майское турне с победы над Казахстаном

Игра в Астане завершилась со счетом 1:0. Следующие четыре игры команда Романа Ротенберга проведет с белорусами

Вратарь сборной «Россия 25» Никита Серебряков (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Хоккеисты сборной «Россия 25» победили команду Казахстана в первом матче майского турне.

Игра в Астане завершилась со счетом 1:0. Шайбу на 14-й минуте забросил Василий Глотов.

Следующую игру команда Романа Ротенберга проведет со сборной Белоруссии в Астане 4 мая.

Также матчи с белорусами пройдут 6 мая в Омске, 9 мая в Туле и 11 мая в Минске.

Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (IIHF) с февраля 2022 года.