В Киеве призвали перейти к наступательной украинизации

Переход «от нежной (оборонительной) к наступательной украинизации» страны нужен, чтобы обеспечить дополнительный контроль за функционированием украинского языка, считает омбудсмен Тарас Кремень

Киев (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень считает, что нужно «перейти от нежной (оборонительной) к наступательной украинизации страны».

«Нужен переход от нежной (оборонительной) к наступательной украинизации страны, которая будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка», — сказал омбудсмен в онлайн-выступлении на языковой конференции в Лондоне, его слова приводятся на странице его офиса в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Он отметил, что государственный язык стал «одним из главных символов единства, несокрушимости и борьбы» украинцев за свое будущее.

Кремень в своем отчете за 2023 год сообщил, что за два последних года украинский язык стал чаще использоваться не только в официальной речи, но и в частной жизни, передал «Укринформ». Он также рассказал, что в 2023 году в эфирах общенациональных телерадиокомпаний не прозвучало ни одной песни на русском языке. Более 67% песен исполнялись на украинском, почти 33% — на официальных языках ЕС,0,1% — на других. За прошлый год также было издано на 37% больше книг на украинском языке, чем в позапрошлом году, отметил омбудсмен.

Кремень также заявил, что в 2022–2023 учебном году русский язык изучали в 29 украинских школах, теперь его преподают только в трех.

После начала военных действий на Украине из школьной программы решили убрать произведения русских писателей — например, «Войну и мир» Льва Толстого и другие произведения, в которых описываются действия имперской, советской или российской армии. В украинском Минобрнауки говорили, что считают правильным убрать из школ и вузов все, что связано с Российской империей, в том числе произведения, где показаны «мистическая сила русского оружия» и «страдания русской души».

Кремень предлагал переименовать детские сады, названия которых имеют «русскоязычный характер» или транслитерацию с английского — например, «Кузнечик», «Василек», «Тополек», «Черемушки», «Карандашкино», «Одуванчик», «Британика кидс», «Спик инглиш».