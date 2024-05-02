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Польских пограничников забросали камнями на границе с Белоруссией

Польские пограничники подверглись нападению на границе с Белоруссией
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Сотрудники пограничной службы Польши дважды за прошедшие сутки подверглись нападению на границе с Белоруссией, сообщает пресс-служба ведомства.

Нападения на сотрудников Подляского отделения погранслужбы произошли 1 мая. «Во время одного из нападений офицеру пограничной службы ударили камнем по лицу, ему потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Еще один удар камнем по лицу получил польский военный во время другого инцидента.

При этом в тот день польская погранслужба зафиксировала 113 попыток нелегального проникновения в Польшу со стороны Белоруссии.

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Фото:Arturas Morozovas / Getty Images

В июне 2023 года польские пограничники были обстреляны с белорусской стороны. Полковник пограничной службы Польши Аркадиш Тывонюк сказал, что неизвестно, кто и из чего стрелял в польских офицеров.

Тывонюк уточнил, что обстрелять пограничников могли мигранты, которые разместились рядом с польской границей. Он отметил, что из лагеря беженцев практически ежедневно летят камни в сторону польских служащих.

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Теги
Польша пограничники пограничная служба Белоруссия нападение
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