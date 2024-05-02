РПЛ назвала 32 кандидата на премию лучшему игроку сезона
РПЛ объявила о начале голосования болельщиков за кандидатов на премии лучшим игрокам и тренеру сезона.
В списке претендентов на премию лучшему игроку 32 кандидата:
- Срджан Бабич, Александр Максименко, Данил Пруцев («Спартак»);
- Константин Тюкавин, Бителло, Диего Лаксальт («Динамо»);
- Игорь Акинфеев, Федор Чалов, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА);
- Максим Глушенков, Наир Тикнизян, Илья Лантратов («Локомотив»);
- Клаудиньо, Вендел, Маттео Кассьерра, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос («Зенит»);
- Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо («Краснодар»);
- Мохаммад Мохебби, Данил Глебов, Максим Осипенко, Егор Голенков («Ростов»);
- Бенхамин Гарре, Никита Салтыков («Крылья Советов»);
- Ираклий Квеквескири («Факел);
- Евгений Латышонок («Балтика»);
- Мирлинд Даку («Рубин»);
- Брайан Мансилья («Оренбург»).
На премию лучшему тренеру претендуют Владимир Ивич (ушел из «Краснодара»), Сергей Семак («Зенит»), Игорь Гераськин («Крылья Советов»), Марцел Личка («Динамо»), Рашид Рахимов («Рубин») и Валерий Карпин («Ростов»).
После голосования болельщиков (завершится 13 мая) список кандидатов на премию лучшему игроку сократится до десяти имен, а в других номинациях (лучшие нападающий, полузащитник, защитник, вратарь, автор гола и автор передачи) останется по три претендента.
Лауреаты будут выбраны комиссией, в которую войдут тренеры и капитаны команд, эксперты «Матч ТВ», известные футболисты, руководители лиги и компании-спонсора.
Премии вручат 26 мая.
В прошлом сезоне лучшим игроком был признан бразилец Малком («Зенит»), а лучшим тренером — Владимир Федотов (ЦСКА).
Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве
В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу
Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото
Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало
Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах
Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года