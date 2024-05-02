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РПЛ назвала 32 кандидата на премию лучшему игроку сезона

РПЛ: в список претендентов на премию лучшему игроку сезона вошли 32 футболиста
Голосование болельщиков пройдет со 2 по 13 мая, после чего свой выбор сделает экспертное жюри, а лауреатов назовут 26 мая
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

РПЛ объявила о начале голосования болельщиков за кандидатов на премии лучшим игрокам и тренеру сезона.

В списке претендентов на премию лучшему игроку 32 кандидата:

  • Срджан Бабич, Александр Максименко, Данил Пруцев («Спартак»);
  • Константин Тюкавин, Бителло, Диего Лаксальт («Динамо»);
  • Игорь Акинфеев, Федор Чалов, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА);
  • Максим Глушенков, Наир Тикнизян, Илья Лантратов («Локомотив»);
  • Клаудиньо, Вендел, Маттео Кассьерра, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос («Зенит»);
  • Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо («Краснодар»);
  • Мохаммад Мохебби, Данил Глебов, Максим Осипенко, Егор Голенков («Ростов»);
  • Бенхамин Гарре, Никита Салтыков («Крылья Советов»);
  • Ираклий Квеквескири («Факел);
  • Евгений Латышонок («Балтика»);
  •  Мирлинд Даку («Рубин»);
  • Брайан Мансилья («Оренбург»).

На премию лучшему тренеру претендуют Владимир Ивич (ушел из «Краснодара»), Сергей Семак («Зенит»), Игорь Гераськин («Крылья Советов»), Марцел Личка («Динамо»), Рашид Рахимов («Рубин») и Валерий Карпин («Ростов»).

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Фото:Carlos Alvarez / Getty Images

После голосования болельщиков (завершится 13 мая) список кандидатов на премию лучшему игроку сократится до десяти имен, а в других номинациях (лучшие нападающий, полузащитник, защитник, вратарь, автор гола и автор передачи) останется по три претендента.

Лауреаты будут выбраны комиссией, в которую войдут тренеры и капитаны команд, эксперты «Матч ТВ», известные футболисты, руководители лиги и компании-спонсора.

Премии вручат 26 мая.

В прошлом сезоне лучшим игроком был признан бразилец Малком («Зенит»), а лучшим тренером — Владимир Федотов (ЦСКА).

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