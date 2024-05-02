Разведка США предупредила о возможном прорыве России на двух направлениях
У Вооруженных сил России есть потенциал для прорыва на донецком и харьковском направлениях. Об этом заявила директор национальной разведки (DNI) США Аврил Хейнс на слушании в комитете сената по оценке разведывательным сообществом угроз, с которыми сталкиваются США в 2024 году.
«Россия добивается постепенного прогресса на поле боя с потенциалом для тактических прорывов на линии фронта в таких районах, как Донецк и Харьков», — подчеркнула она.
По словам Хейнс, США видят «сдвиг» в конфликте в пользу России.
Наступление Вооруженных сил России на авдеевском направлении продолжается с начала года. В феврале министр обороны Сергей Шойгу доложил о полном взятии Авдеевки. Помимо этого города, военное ведомство отчитывалось о занятии населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Богдановка, Первомайское, Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, Мирное и др. Сегодня Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Бердычи, который находится в Ясиноватском районе ДНР, примерно в 15 км к северо-западу от Авдеевки.
Российское военное ведомство в апреле также отчитывалось о занятии более выгодных рубежей в районах Харьковской области и ЛНР.
В середине апреля главком ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на восточном направлении из-за активизации наступления российских сил. В конце месяца он сообщил об отходе украинских войск «на новые рубежи» западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.
Москва заявляла о готовности к диалогу об урегулировании конфликта, но на своих условиях и с учетом территориальных реалий.
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