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Политика ,  
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Путин наградил Гладкова орденом Мужества

Путин наградил белгородского губернатора Гладкова орденом Мужества
Губернатор Белгородской области удостоился награды «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга». Регион, граничащий с Украиной, регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Президент Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества, следует из указа.

Глава региона удостоился награды «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

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Медаль «За спасение погибавших» получат школьники Артем Донсков и Ислам Халилов, а также студент колледжа при РАНХиГС Никита Иванов — они помогли эвакуировать людей через служебные выходы во время теракта в «Крокус Сити Холле». Донсков, Халилов и Иванов подрабатывали в гардеробе «Крокуса». Их представили к награде «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».

Гладков возглавляет граничащую с Украиной Белгородскую область с ноября 2020 года (сначала он был назначен врио, а с сентября 2021 года, после выборов, официально занял пост губернатора). Регион, как и другие приграничные области, с начала военных действий на Украине регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.

Летом 2023 года Путин наградил орденом Мужества главу Шебекинского городского округа Владимира Жданова — тоже «за мужество и самоотверженность».

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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