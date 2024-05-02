Путин наградил Гладкова орденом Мужества
Президент Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества, следует из указа.
Глава региона удостоился награды «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».
Медаль «За спасение погибавших» получат школьники Артем Донсков и Ислам Халилов, а также студент колледжа при РАНХиГС Никита Иванов — они помогли эвакуировать людей через служебные выходы во время теракта в «Крокус Сити Холле». Донсков, Халилов и Иванов подрабатывали в гардеробе «Крокуса». Их представили к награде «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».
Гладков возглавляет граничащую с Украиной Белгородскую область с ноября 2020 года (сначала он был назначен врио, а с сентября 2021 года, после выборов, официально занял пост губернатора). Регион, как и другие приграничные области, с начала военных действий на Украине регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.
Летом 2023 года Путин наградил орденом Мужества главу Шебекинского городского округа Владимира Жданова — тоже «за мужество и самоотверженность».
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