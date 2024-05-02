Чубайс запустил в Израиле центр изучения будущего России

Экс-глава «Роснано» стал «организатором группы спонсоров» Центра российских исследований. Центр будет изучать историю России после 1991 года

Анатолий Чубайс (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал «организатором группы спонсоров» Центра российских исследований (CRS), который заработал на факультете социальных наук Тель-Авивского университета, сообщается на сайте вуза.

Центр будет изучать историю России после распада СССР.

«Несмотря на свое название, проект выглядит на удивление аполитичным. Чтобы более или менее серьезно говорить о будущем России, центр намерен заняться новейшей историей России — экономической, политической, социальной и культурной», — говорится в статье о центре на сайте факультета.

Исследованиями займутся социолог и бывший декан факультета социальных наук «Шанинки» Виктор Вахштайн (признан иноагентом), политолог Александр Баунов (признан иноагентом), экономист и жрналист Дмитрий Бутрин, литературовед и публицист Александр Архангельский.

Главред ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) опубликовал в своем телеграм-канале аудиозапись с ответом Чубайса на его запрос.

«Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами и политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок. Только так можно получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем», — говорится в комментарии.

В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, Чубайс покинул пост спецпредставителя президента Владимира Путина по вопросам устойчивого развития и вместе с женой Авдотьей Смирновой уехал из России. Через несколько дней Путин подписал указ об увольнении Чубайса с должности, после чего тот покинул совет директоров АФК «Система» и пост главы Ассоциации возобновляемой энергетики. После отъезда из России экс-глава «Роснано» посещал Израиль, Турцию и Италию.

В сентябре 2023 года Путин заявил, что Чубайс «удрал» из России и «зачем-то прячется» за границей. Президент связал его отъезд с расследованием в «Роснано», в капитале которого выявили «финансовую дыру». Экс-глава компании не стал комментировать эти слова.

Haaretz со ссылкой на источники писала, что Чубайс, с тех пор как покинул Россию, обосновался в Израиле. Декан факультета социальных наук университета в Тель-Авиве Итай Сенед, который возглавил новый центр, рассказывал в феврале газете, что экс-глава «Роснано» «не имеет влияния на будущее России и не хочет иметь влияние», а «стремится привлечь ресурсы, чтобы попытаться понять будущее России». Он говорил, что не видит ничего предосудительного в том, что человек, занимавший высокие посты в России, будет спонсором нового центра. «Чубайс пришел [к нам] с этой идеей и помог нам собрать часть финансирования», — отмечал Сенед.