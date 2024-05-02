Путин наградил медалями спасавших людей во время теракта в «Крокусе» подростков

Путин наградил спасавших людей во время теракта в «Крокусе» подростков

Ислам Халилов (Фото: ТАСС) Артем Донсков (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости) Никита Иванов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин наградил медалями трех подростков, которые помогали эвакуировать посетителей «Крокус Сити Холла» во время теракта. Указ опубликован на портале правовой информации.

Медали «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях» получат ученики красногорской школы № 19 Артем Донсков и Ислам Халилов и студент московского колледжа при РАНХиГС Никита Иванов.

Донсков и Халилов работали гардеробщиками в «Крокусе» и помогали выводить людей через служебные выходы во время нападения террористов.

По словам Халилова, он эвакуировал из здания концертного зала порядка 100 человек. Донсков рассказал, что в эвакуации зрителей участвовали четверо или пятеро сотрудников гардероба. 14-летний Артем Филимонов в разговоре с РБК сообщил, что координировал людей, чтобы те смогли покинуть «Крокус».

Оба подростка получили благодарственное письмо от уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Халилов также получил медаль «За заслуги» от духовного лидера мусульман России муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

Семье Донскова позвонили из администрации президента и спросили о желании встретиться с Владимиром Путиным.