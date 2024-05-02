Raiffeisen летом начнет сокращать бизнес в России по требованию ЕЦБ

Австрийский Raiffeisen начнет радикальное сокращение бизнеса в России, на котором настаивает европейский регулятор, в третьем квартале 2024 года. К 2026-му кредитный портфель его российской «дочки» должен уменьшиться еще на 65%

Фото: Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) в третьем квартале 2024 года начнет выполнять предписание Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России, сообщил глава группы Йоханн Штробль на звонке с аналитиками и журналистами. По его словам, речь идет почти о полной остановке кредитования — банк будет ждать погашения уже выданных ссуд и не выдавать новые «за несколькими исключениями».

«Есть ожидание, что имплементация (предписания ЕЦБ. — РБК) начнется уже в третьем квартале, вряд ли раньше. Сейчас мы составляем план и анализируем, что возможно сделать и что придется сделать. Затем оценим, какой эффект это окажет на результаты [группы] за год», — сказал топ-менеджер. Он не уточнил, какие именно направления кредитования — корпоративное или розничное — Райффайзенбанк начнет сокращать в первую очередь.

Представитель RBI сказал РБК, что российский Райффайзенбанк «не выдает новые кредиты с 2022 года», а Штробль говорил о дальнейшем сокращении кредитного портфеля «дочки». Информация о том, что Райффайзенбанк остановил выдачу новых кредитов в долларах и евро, первый раз появилась в презентации RBI только по итогам 2023 года.

Почему RBI придется ускорить сворачивание бизнеса в России

Raiffeisen Bank International объявил о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. Через год, весной 2023-го, группа сообщила, что рассматривает два сценария «выхода» — продажу «дочки» или вывод этого актива из состава RBI (spin-off). Ни один из них пока не был реализован, топ-менеджеры Raiffeisen заявляли, что не могут продвинуться с продажей «дочки», поскольку сделка требует разрешения от российских властей. С осени 2022 года продажа нерезидентами долей в кредитных организациях с иностранным капиталом (45 банков) возможна только по указам президента.

В апреле 2024 года RBI сообщил, что ожидает запроса от Европейского ЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Согласно этому предписанию, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 году по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. Группа уточняла, что «проект требований ЕЦБ выходит далеко за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению российского бизнеса и может отрицательно повлиять на планы по продаже Райффайзенбанка». На фоне предписания Raiffeisen не стал давать прогнозов по основным бизнес-показателям группы на 2024 год во время раскрытия отчетности за первый квартал 2 мая.

Как изменилось влияние «дочки» на бизнес RBI

В 2022 году российская «дочка» обеспечила больше половины чистой прибыли RBI (54%, или €2 млрд), став самым доходным территориальным банком австрийской группы. Это произошло в основном за счет существенного прироста чистых комиссионных доходов от переводов, а также доходов от валютообменных операций. В 2023 году Raiffeisen перестал получать рекордные доходы от бизнеса в России — чистые комиссионные доходы сократились в годовом выражении на 42,6%, до €1,15 млрд, но все еще были значительно выше уровней 2021 года (€420 млн). Чистая прибыль российского Райффайзенбанка по итогам прошлого года упала на 34,8%, до €1,34 млрд. До кризиса, в 2021 году, финансовый результат составлял €474 млн.

Как следует из отчетности RBI по МСФО, в первом квартале 2024 года чистая прибыль российской «дочки» достигла €326 млн: год к году она выросла на 8,2%, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 2,8%. Основные компоненты прибыли снизились в годовом выражении:

чистый процентный доход Райффайзенбанка за первый квартал составил €368 млн, что на 2,2% ниже прошлогоднего уровня;

чистые комиссионные доходы упали на 58%, до €208 млн.

На 31 марта кредитный портфель Райффайзенбанка оценивался в €5,80 млрд. 56,1% (€3,25 млрд) приходится на корпоративные ссуды нефинансовым организациям, 42,1% (€2,44 млрд) — на кредиты физическим лицам, а 9,2% (€533 млн) — на межбанковские кредиты. За два года объем кредитов на балансе «дочки» уменьшился в 1,8 раза, следует из отчетности RBI.

На конец третьего квартала (дата, с которой отсчитывается исполнение предписания ЕЦБ. — РБК) совокупный кредитный портфель Райффайзенбанка составлял €6,30 млрд. Сокращение этой группы активов на 65% по предписанию европейского регулятора означает, что объем ссуд на балансе должен достичь €2,2 млрд. Это меньше имеющегося даже розничного портфеля российской «дочки». Согласно информации на сайте Райффайзенбанка, банк сейчас выдает частным лицам кредитные карты, кредиты наличными и ипотеку на рыночных условиях, а не по льготным госпрограммам.