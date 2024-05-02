Над Крымом сбили беспилотник

Минобороны России сообщило о сбитом над Крымом украинском беспилотнике

Украинский дрон был сбит российскими ПВО над Крымом около 18:30 мск. После этого по Крымскому мосту на 15 минут перекрыли движение машин

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Над Крымом около 18:30 мск был сбит украинский дрон, сообщило Министерство обороны.

Около 19:00 перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту, спустя 15 минут его возобновили.

В прошлый раз попытка атаки на Крымский полуостров произошла ночью 9 апреля. Российские средства противовоздушной обороны тогда сбили ракету «Нептун» над акваторией Черного моря.

30 апреля Минобороны доложило, что средства ПВО за сутки сбили шесть ракет ATACMS. Глава Крыма Сергей Аксенов позже уточнил, что после ночной атаки ракетами именно этого типа у Симферополя обнаружили неразорвавшиеся суббоеприпасы.