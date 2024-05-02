Несколько стран союза также выступают за пересмотр подхода к репатриации сирийских мигрантов

ЕС выделил €1 млрд Ливану в обмен на сдерживание потока беженцев Несколько стран союза также выступают за пересмотр подхода к репатриации сирийских мигрантов

ЕС предоставит Ливану €1 млрд, чтобы поддержать экономику страны и помочь остановить поток сирийских беженцев, направляющихся оттуда в Европу. Подробнее — в материале РБК

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Кипра Никосом Христодулидисом 2 мая посетила Бейрут, где провела переговоры с ливанским руководством, посвященные мерам по сдерживанию миграции в ЕС (Кипр в этом особенно заинтересован, поскольку является одним из транзитных пунктов на восточном средиземноморском маршруте, который используют беженцы из Сирии).

По итогам переговоров с премьер-министром Наджибом Микати фон дер Ляйен объявила о выделении Бейруту пакета помощи в размере €1 млрд, рассчитанного на несколько лет. Часть этих средств должна пойти на усиление пограничного контроля, часть — на улучшение экономической ситуации в Ливане, что, по замыслу Брюсселя, поможет приостановить поток беженцев, направляющихся в ЕС.

«Мой сегодняшний визит — убедительное свидетельство продолжающейся поддержки ЕС Ливана и его народа <…>. Выделенный до 2027 года €1 млрд обеспечит столь необходимую помощь народу Ливана и будет способствовать его безопасности и стабильности», — заявила фон дер Ляйен.

По этому соглашению основная часть пакета помощи ЕС для Ливана — €736 млн — пойдет на поддержку сирийских беженцев «и других уязвимых групп» в Ливане. Речь идет об образовании, здравоохранении, социальной защите и водоснабжении. €200 млн получат ливанские службы, обеспечивающие пограничный и миграционный контроль, а также национальные вооруженные силы. Кроме того, дотации получат ливанские рыбаки, чтобы были менее заинтересованы в продаже лодок контрабандистам.

Соглашения такого рода, которые в СМИ называют «деньги в обмен на мигрантов», ЕС ранее заключил с Египтом (на €7,4 млрд), Мавританией (около €200 млн), Тунисом (на €1 млрд) и готовит с Марокко.

Почему Кипр настаивал на сделке с Ливаном

Визит представителей ЕС в Ливан последовал за специальным заседанием Евросовета (17–18 апреля), на котором было решено поддержать «наиболее уязвимые» категории сирийского населения — беженцев, внутренне перемещенных лиц и принимающие общины. Евросовет также подтвердил необходимость создания условий для безопасного и добровольного возвращения сирийских беженцев на родину в соответствии с уставом Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В начале апреля власти Кипра призвали ЕС принять меры в связи со стремительно растущим числом сирийских беженцев, прибывающих на остров на лодках из Ливана. Согласно данным, опубликованным МВД республики, за первые три месяца 2024 года в нее прибыли более 2 тыс. человек, а за аналогичный период прошлого года — лишь 78. По этой причине власти Кипра приостановили в середине апреля прием и обработку заявлений от выходцев из Сирии на предоставление убежища.

«Это крик о помощи», — заявил глава МВД Кипра Константинос Иоанну, отметив, что страна переживает миграционный кризис и находится на пределе своих возможностей.

Кипр — ближайшая к Ливану страна — член ЕС (которая не входит в шенгенскую зону). Остров находится всего в 260 км от ливанского побережья Средиземного моря. По данным УВКБ ООН, Ливан остается страной, принимающей в мире наибольшее количество беженцев на душу населения и единицу площади. По оценкам правительства, в стране проживает почти 1,5 млн беженцев из Сирии и более 11 тыс. из других стран. Обострение ситуации в секторе Газа после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года привело к перемещению в Ливан еще 86,6 тыс. беженцев.

Между Никосией и Бейрутом существовала договоренность, согласно которой кипрские власти высылали обратно беженцев, прибывших из Ливана. Однако в этом году кипрские власти заявили, что Ливан отказывается выполнять свою часть соглашения, поскольку эскалация на ливано-израильской границе отвлекла власти страны от сдерживания миграции.

«В Ливане почти 2 млн сирийских беженцев. Власти там просто не имеют возможности управлять своими границами, поэтому им нужна помощь», — заявил Иоанну.

Президент Кипра Христодулидис попросил фон дер Ляйен способствовать выходу из кризиса, а в начале апреля сам посетил Бейрут, чтобы провести переговоры с Микати. На них стороны договорились, что ливанские власти совместно с агентством ЕС по безопасности внешних границ (Frontex) усилят наземное и морское патрулирование, чтобы помешать контрабандистам отправлять лодки с сирийскими беженцами в Европу; Ливан также пообещал возобновить прием мигрантов, которые прибывают на Кипр с его территории, а Христодулидис — помочь в заключении сделки «деньги в обмен на мигрантов» между ЕС и Ливаном.

ЕС и ранее оказывал помощь Ливану. С 2011 года объединение выделило этой стране более €3 млрд, в том числе €2,6 млрд на поддержку сирийских беженцев, а также принимающих общин в Ливане.

Может ли ЕС пересмотреть отношение к беженцам из Сирии

Фон дер Ляйен заявила в Бейруте, что ЕС изучит возможности действовать более эффективно, в том числе в тесном сотрудничестве с УВКБ ООН продолжит работать над более «структурированным» подходом к добровольному возвращению беженцев в Сирию.

В некоторых странах ЕС считают, что союз должен пересмотреть свою миграционную политику, особенно в части репатриации беженцев. Кипр и Австрия призывают обратить внимание на опыт Дании и признать несколько регионов Сирии безопасными, чтобы узаконить отправку беженцев из этой страны на родину, несмотря на продолжающиеся там военные действия.

Хотя ООН квалифицирует большинство сирийских регионов как небезопасные, Дания еще в 2019 году объявила Дамаск и его окрестности «безопасными зонами» и отменила временную защиту сирийских беженцев из этих районов. По данным портала InfoMigrants, из-за этого 94 сирийских беженца были лишены вида на жительство в Дании. В марте 2023 года королевство расширило список «безопасных зон», включив в него Тартус и Латакию.

Глава МВД Австрии Герхард Карнер регулярно призывает обратить внимание на датский опыт, отмечая, что почти три четверти заявлений о предоставлении убежища подают граждане Сирии и Афганистана.

В 2023 году в ЕС было зарегистрировано рекордное число заявлений о предоставлении убежища после кризиса 2015–2016-го — согласно последним данным Агентства Европейского союза по вопросам убежища (EUAA), 1,14 млн. Их количество выросло на 18% по сравнению с 2022 годом. Основными просителями в 2023 году оказались сирийцы (181 тыс. заявок в ЕС, на 38% больше, чем в 2022-м) и афганцы (114 тыс. заявок, на 11% меньше, чем в 2022-м). Число положительных решений в отношении заявок мигрантов из Сирии, Афганистана и Турции стало снижаться. Статус беженца в ЕС в 2023 году был предоставлен лишь 25% просителей из Сирии, 50% — из Афганистана и 23% — из Турции.

Министр внутренних дел Кипра Иоанну также отмечал, что следует переоценить ситуацию в Сирии, определить безопасные районы и законные пути для перемещения туда беженцев.

В июне 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что причин для изменения политики ЕС в этом вопросе нет. «Условия для репатриации сирийских беженцев, определенные УВКБ ООН, в настоящее время не выполнены. Мы не будем поддерживать организованное возвращение [беженцев] в Сирию, если не будет надежных гарантий, что эти возвращения добровольные и контролируются международным сообществом», — отметил он.

В соответствии с докладом Управления ООН по правам человека, опубликованным в феврале 2024 года, возвращающиеся в Сирию беженцы встречаются с грубыми нарушениями прав человека.

Как бы то ни было, выступающие за перемены страны — члены ЕС возлагают надежды на новый Пакт о миграции и предоставлении убежища, который 10 апреля одобрил Европарламент. Он содержит десять документов, обязательных для исполнения всеми странами блока. В том числе они предполагают усиление проверки выходцев из третьих стран на внешних границах ЕС с помощью скрининга, усложнение процедуры предоставления международной защиты и упрощение процедуры высылки нелегально прибывших на территорию объединения.

На встрече глав МВД стран — членов ЕС в Генте 29 апреля Карнер заявил, что основные пункты пакта должны быть реализованы как можно быстрее. «Заслуживающая доверия система предоставления убежища включает также возможность депортации людей, которые не получили защиты, в их родную страну. Это нужно снова применять, особенно к сирийцам», — считает австрийский министр.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон пообещала, что Еврокомиссия представит план реализации пакта в июне. К январю 2025 года члены ЕС также должны будут согласовать их предложения о реализации реформы. 14 стран блока, отметила Йоханссон, уже начали работу над этим. Пакт еще должен получить одобрение Евросовета. Ожидается, что лидеры стран объединения сделают это в мае.