Может ли закон об иноагентах отложить вступление Грузии в Евросоюз

В Тбилиси уже почти три недели продолжаются митинги против закона об иноагентах. Власти говорят, что отзывать его не будут, и называют протесты «дискомфортом, который нужно потерпеть». Подробнее — в материале РБК

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Как грузины протестуют против закона об иноагентах

Массовые митинги против законопроекта об иностранных агентах — официально он называется «О прозрачности иностранного влияния» — начались в Грузии 15 апреля. Точной информации, сколько человек участвуют в них, нет: СМИ пишут, что счет митингующих, окружающих здание национального парламента на улице Руставели, идет на тысячи.

17 апреля парламент принял законопроект в первом чтении, второе он прошел 1 мая. Еще до второго чтения акции переросли в столкновения с полицией; сообщалось, что она применяет перцовый и слезоточивый газ и резиновые пули (последнее МВД Грузии отрицает).

По данным Минздрава, на митинге 1 мая были госпитализированы 15 человек — у них зафиксировали ранения головы и разных частей тела, интоксикацию и ожоги дыхательных путей. Представитель МВД республики сообщил, что всего были задержаны 63 человека и что пострадали семеро полицейских. В ночь на 2 мая, после того как законопроект был принят во втором чтении, в парламенте объявили красный уровень опасности, предписывающий всем, кто там находится, покинуть здание. В этот день перед законодателями должен был выступить глава МИДа Илья Дарчиашвили, в том числе рассказать, что происходит в отношениях Грузии с Евросоюзом и США, однако заседание отменили.

Правящая партия «Грузинская мечта» внесла законопроект об иноагентах в парламент 3 апреля 2024 года. Это уже вторая попытка — в 2023 году аналогичный документ был отозван из-за массовых протестов, на них закон окрестили «российским». Теперь власти утверждают, что митинги на судьбу законопроекта не повлияют — он будет принят. Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа. Иностранная держава здесь — это либо иностранное госучреждение; либо физлицо, которое не является гражданином Грузии; либо юрлицо, созданное не на основании грузинского законодательства. Организации, которых касается проект, должны зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра, которое находится в ведении Министерства юстиции. Неисполнение закона чревато штрафом от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).

29 апреля «Грузинская мечта» организовала около парламента свой контрмитинг. На нем выступил основатель партии и ее почетный председатель, миллиардер Бидзина Иванишвили. Он назвал грузинских политиков, которые пришли к власти после «революции роз» и правили страной с 2004 по 2012 год (экс-президент и основатель партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили, бывший глава МВД Вано Мерабишвили, экс-секретарь Совета нацбезопасности Георгий Бокерия и др.), «не избранной народом властью, а назначенным извне революционным комитетом, иностранной агентурой».

«Недемократическое правление людей, назначенных извне, четко показало, насколько серьезны неизбежные последствия утраты свободы, независимости и суверенитета», — продолжил Иванишвили и назвал прежнее руководство республики «кровавым режимом» (цитаты здесь и далее по Civil.ge). Он заявил, что, несмотря на обещания, данные в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, Грузию и Украину в альянс так и не приняли, — по его словам, такое решение может принимать только некая «глобальная партия войны», для которой Грузия и Украина «имеют цену только пушечного мяса». Иванишвили также несколько раз упоминал «Единое национальное движение» и пообещал, что после парламентских выборов, которые запланированы на октябрь 2024 года, «коллективному Национальному движению» будет вынесен «суровый политический и юридический приговор».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая фактически находится в оппозиции «Грузинской мечте», назвала это выступление «объявлением войны» против международных партнеров Грузии — Евросоюза и США. «Больше всего сегодня беспокоит не столько «российский» закон, сколько «российское» правительство», — заявила она в интервью телеканалу France 24 и отметила, что риторика Иванишвили — «это именно тот метод, который президент [России Владимир] Путин использует против собственного гражданского общества».

Как на ситуацию реагируют США и Евросоюз

В Вашингтоне и Брюсселе законопроект и реакцию властей на протесты осудили. Госдепартамент США назвал документ об иноагентах «инспирированным Кремлем», а заявления правительства в его пользу — ложными. «Этот закон и антизападная риторика «Грузинской мечты» поставили Грузию на опасную траекторию. Заявления и действия правительства Грузии несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и таким образом ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции», — подчеркнул представитель ведомства Мэттью Миллер в письменном заявлении. Он осудил «применение силы для подавления мирных собраний и свободы слова» и призвал официальный Тбилиси «позволить ненасильственным протестующим продолжать осуществлять свое право на свободу выражения мнений».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поддержала протестующих, заявив, что своими действиями они «демонстрируют свою сильную приверженность демократии», и призвав грузинские власти «прислушаться к этому ясному сигналу». «Грузия находится на перепутье. Она должна придерживаться курса на пути в Европу», — резюмировала председатель ЕК. Решительно осудил действия властей и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель; он напомнил, что Грузия — кандидат на членство в Евросоюзе, и призвал обеспечить право грузин на мирные собрания (согласно позиции МВД Грузии, протестующие сами прибегали к насилию, а полиция применяла против них «пропорциональную силу в соответствии с законом»).

Сейчас в Тбилиси с двухдневным визитом находится гендиректор ЕК по переговорам о соседстве и расширении Герт Ян Купман. «Грузины упорно трудились, чтобы страна получила статус кандидата. Текущие проблемы необходимо решать, и мы здесь, чтобы помочь с ними справиться», — написал он в соцсети X 1 мая. В его расписании значатся встречи со всем грузинским руководством — президентом, премьер-министром и его заместителями, главой МИДа, спикером парламента, а также с представителями партий и гражданского общества.

На переговорах с Купманом Зурабишвили заявила, что «Россия использует все средства, чтобы остановить продвижение Грузии в Европу», а потому Тбилиси нужна поддержка европейских партнеров. Решающую роль тут должны сыграть грядущие выборы — их важно провести в стабильной и мирной обстановке, чтобы «грузинский народ еще раз выбрал европейское будущее». О встрече Купмана с премьером Ираклием Кобахидзе кабинет выпустил сдержанный отчет: в нем сказано, что представитель ЕС и глава правительства обсудили законопроект и что он налагает на некоммерческие организации только одно обязательство — декларировать свое ежегодное финансирование. Премьер отметил, что членство в Евросоюзе — ключевой внешнеполитический приоритет его правительства.

Сам Купман заявил журналистам, что атмосфера в Тбилиси очень напряженная, и призвал стороны конфликта «снизить температуру». По его словам, на встречах с властями он «четко заявил», что закон об иноагентах создаст проблемы при вступлении в Евросоюз. «Время, которое у нас еще есть, должно быть использовано для обсуждения содержания закона. Для нас этот законопроект в том виде, в каком он есть, неприемлем. Он несовместим с ценностями ЕС. Прозрачность как ценность — это хорошо, мы в Европе ценим прозрачность, и я надеюсь, что этот закон не будет принят в таком виде и его еще можно изменить», — сказал представитель Евросоюза (цитата по Interpressnews).

Брюссель неоднократно критиковал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», упирая на девять требований, которые Тбилиси должен выполнить на пути в Евросоюз (кандидатский статус Грузия получила в конце 2023 года).

Девять шагов Грузии на пути в Евросоюз 1. Бороться с дезинформацией в отношении ЕС и его ценностей. 2. Действовать сообразно с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС. 3. Решить проблему политической поляризации — больше вовлекать оппозицию в политику. 4. Обеспечить свободный, конкурентный и справедливый избирательный процесс. 5. Улучшить парламентский надзор, обеспечить независимость и беспристрастность ключевых институтов, в том числе избирательной комиссии и Национального банка. 6. Провести судебную реформу. 7. Обеспечить независимость Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы, Службы защиты персональных данных. 8. Провести деолигархизацию. 9. Улучшить ситуацию в сферах защиты прав человека, гражданских свобод и свободы СМИ.

В контексте возможного принятия законопроекта об иноагентах особый упор Брюссель делает на первый и девятый пункты. Представитель ЕС Петер Стано, когда стало известно о повторном внесении документа, заявил, что «прозрачность не должна использоваться в качестве инструмента ограничения возможностей гражданского общества действовать свободно».

Будет ли принят закон

Премьер Кобахидзе назвал протесты «дискомфортом, который нужно потерпеть», и заявил: парламент должен принять закон об иноагентах, «чтобы нам в долгосрочной перспективе умиротворить эту страну». «Демонстрации, конечно, будут и сегодня, и во время третьего чтения, и во время преодоления вето (президента). Но мы все примем, этот закон, конечно, примем, в этом случае будет несколько дней дискомфорта. Однако в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем страну от поляризации и радикализма. Это очень принципиальная национальная задача», — сказал он 1 мая (цитата по «Новости — Грузия»).

Третье финальное чтение пройдет в парламенте ориентировочно 17 мая. Зурабишвили еще при первом чтении пообещала наложить на закон вето. Однако парламент способен преодолеть его, для этого нужно большинство голосов. Учитывая, что из 150 мест правящей партии принадлежит 84, вето президента принятие закона лишь отсрочит.