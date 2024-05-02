В Израиле задержали мужчину за попытку напасть на кортеж Нетаньяху

Полиция Израиля задержала 58-летнего мужчину по подозрению в попытке напасть на кортеж премьера страны в Тель-Авиве

Биньямин Нетаньяху (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Израильские полицейские задержали в Тель-Авиве мужчину 58 лет по подозрению в попытке нападения на кортеж премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.

В сообщении говорится, что подозреваемый препятствовал движению транспорта и «предположительно пытался напасть на кортеж премьер-министра на улице Дизенгоф». Это одна из главных улиц города, которая проходит с севера на юг.

В ведомстве подчеркнули, что подозреваемого отправили на допрос. Израильская полиция пока не сообщала других подробностей об инциденте и о личности задержанного.

В декабре AP писало, что серебристый седан врезался врезался в бронированный автомобиль Секретной службы США в тот момент, когда президент страны Джо Байден покидал свой предвыборный штаб в Делавэре. Затем автомобиль попытался проехать на перекрытый перекресток, однако сотрудники Секретной службы быстро окружили седан и с наставленным на водителя оружием задержали его.