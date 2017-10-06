Антивирусы заразились политикой

Конкуренты обвиняют российские ИT-компании в ненадлежащем хранении данных

Международные конкуренты «Лаборатории Касперского» стали использовать запрет на ее продукцию в госорганах США для дискредитации других ИT-компаний, принадлежащих выходцам из России

Фото: Владислав Шатило / РБК

Международная ИT-компания NovaStor разослала своим потенциальным клиентам и партнерам в Европе электронные письма с предупреждением о том, что использование программных продуктов ее российских конкурентов — компаний «Лаборатория Касперского», Veeam и Acronis — небезопасно. Копия письма есть у РБК, его подлинность подтвердили два собеседника на ИT-рынке.

В письме NovaStor напоминает, что в госорганах США недавно установлен запрет на использование программ «Л​аборатории Касперского». «При использовании российского программного обеспечения, например от «Лаборатории Касперского», Veeam и Acronis, существует опасность, что хранящиеся у вас данные будут прочитаны», — утверждается в документе. NovaStor также напоминает о юридических последствиях ненадлежащей защиты данных и принятом в Европейском союзе регламенте по защите данных (General Data Protection Regulation), который вступит в силу в мае 2018 года и устанавливает правила обработки данных и их транcграничной передачи и будет распространяться на все компании, имеющие доступ к персональным данным пользователей из ЕС.

Представитель NovaStor не ответил на запрос РБК.

«Каждая компания юридически обязана обеспечить надлежащее резервное копирование данных и несет ответственность за их потерю, которая может обернуться штрафом на сумму от €50 тыс. до €300 тыс. Воспользуйтесь этой возможностью и избавьтесь от своего российского программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных», — говорится в письме. К нему приложен код на 15-процентную скидку на программу NovaBACKUP от NovaStor.

Корпорация NovaStor создана в 1987 году, ее штаб-квартира находится в Швейцарии, офисы — в США и Германии. Компания занимается разработкой программного обеспечения для резервного копирования, восстановления и защиты данных.

Конкуренты и пользователи

Как рассказал РБК представитель «Лаборатории Касперского» Денис Зенкин, действия NovaStor не первый случай, когда конкуренты пытаются использовать в свою пользу ситуацию в США. «Маркетологи некоторых компаний из области кибербезопасности начали использовать геополитические трения еще летом. Большинство таких кампаний было немедленно прекращено как неэтичные, первые лица принесли публичные извинения — например, производители антивирусов Avira и Malwarebytes. Реакция пользователей была резко негативной», — сообщил Зенкин.

По данным специализирующейся на кибербезопасности компании Opswat, «Лаборатория Касперского» входит в десятку крупнейших мировых производителей средств защиты от вредоносных программ с долей рынка 4,5%. По собственным данным «Лаборатории», около трети ее выручки, то есть примерно $210 млн в год, получено на европейском рынке.

В июне 2017 года комитет по вооруженным силам сената США предложил Министерству обороны запретить использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Это произошло после серии публикаций в американских СМИ, в которых указывалось на связь «Лаборатории Касперского» с ФСБ. В частности, по данным Bloomberg, компания вела разработки в области технологий безопасности по просьбе ФСБ и работала над «совместными проектами, рассказывать о которых главе компании было бы стыдно».

Эксперт по кибербезопасности и основатель WhiteHat Security Джеремайя Гроссман в начале июля сообщил в своем Twitter, что получил маркетинговую рассылку от Avira с информацией о подозрениях США относительно безопасности использования продуктов «Лаборатории Касперского». Генеральный директор Avira Трэвис Виттевеен после этого написал в Twitter, что направил извинения Евгению Касперскому и отметил, что «это не наш стиль».

12 июля Белый дом исключил российскую компанию из списка поставщиков программного обеспечения, чья продукция одобрена для использования госструктурами США. 13 сентября Министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения отказаться от использования антивирусов «Лаборатории Касперского» и заменить их на другой софт в течение трех месяцев. Власти США подчеркнули, что обеспокоены связями между некоторыми представителями «Лаборатории Касперского», российской разведкой и другими госорганами России; обеспокоенность у них вызвало и то обстоятельство, что российское законодательство разрешает спецслужбам запрашивать у «Лаборатории Касперского» интересующую их информацию.

В сентябре на сайте антивирусной компании McAfee появился рекламный слоган «ФБР советует удалить антивирус «Лаборатории Касперского» из-за подозрительных связей с российскими шпионами. Защити компьютер с McAfee Total Protection». По словам Дениса Зенкина, «Лаборатория Касперского» рассматривает возможность привлечения компаний, создающих такую рекламу, как NovaStor и другие, к ответственности за клевету.

В «Лаборатории Касперского» обвинения властей США назвали необоснованными и утверждали, что компания не имеет политических связей ни с одним государством мира, никогда не помогала и не будет помогать ни одному правительству в попытках кибершпионажа.

Конгресс США приглашал Евгения Касперского дать показания 27 сентября на заседании комитета по вопросам науки, космоса и технологий палаты представителей. Глава «Лаборатории Касперского» согласился, однако заседание было отложено.

Риск для экспортного потенциала

Упомянутые в письме NovaStor компании Acronis и Veeam являются ее прямыми конкурентами. У обеих есть аналогичные программные разработки, их основатели — выходцы из России. Veeam была создана в 2006 году Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым, штаб-квартира компании, как и главный офис NovaStor, находится в Швейцарии. Acronis была создана в начале 2000-х годов Сергеем Белоусовым и еще тремя выпускниками МФТИ, компания также зарегистрирована в Швейцарии.

«Компания Veeam против обобщений, сделанных на национальной почве. Мы — международная компания с головным офисом в Швейцарии и сотрудниками по всему миру. И мы в равной степени гордимся как культурным многообразием наших сотрудников, так и удовлетворенностью клиентов продуктами Veeam. Наш индекс потребительской лояльности (NPS) +73, что превышает средний показатель по отрасли в три раза. Это является непосредственным доказательством качества и надежности решений Veeam Software», — заявил РБК представитель Veeam.

Представитель Acronis не предоставил комментарии на момент публикации.

Собеседник РБК в одной из российских ИT-компаний указывает на то, что международные конкуренты спекулируют на текущей политической напряженности и пытаются подорвать доверие не только к «Лаборатории Касперского», но и к другим компаниям, связанным с Россией.

«Конкуренция в ИT-бизнесе перестала быть только борьбой технологий, политическая ситуация сильно влияет на рынок и объемы закупок. Поэтому заявления конкурентов о небезопасности российского программного обеспечения, конечно, могут негативно повлиять на объемы экспорта софта из России. Сейчас много наших ИT-стартапов и уже крупных компаний выходит на международный рынок. Когда конкурировать с ними по цене и качеству становится сложно, иностранные компании начинают спекулировать вопросами безопасности российского софта, которые сейчас подпитывают политики», — заявил РБК глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

По данным ассоциации «Руссофт», в 2016 году объем экспорта российского софта составил $6,8 млрд, в 2017 году показатель, по прогнозам, может вырасти примерно до $7,7 млрд. Президент России Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию заявлял​, что ИT-индустрия в ближайшее десятилетие может стать одной из ключевых экспортных отраслей России.

Евгений Касперский окончил в 1987 году технический факультет Высшей школы КГБ, свою профессиональную карьеру начал в многопрофильном НИИ при Министерстве обороны, где и заинтересовался проблемами антивирусной защиты.