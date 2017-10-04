Тяжеловесное назначение

Дагестан возглавил Владимир Васильев

Новым главой Дагестана стал вице-спикер Госдумы Владимир Васильев. Эксперты характеризуют его как «генерал-губернатора», подходящего для решения таких проблем республики, как коррупция, межнациональные и клановые конфликты

Владимир Васильев (Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ)

Во вторник днем, 3 октября, президент России принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил врио руководителя республики Владимира Васильева, лидера фракции «Единой России», вице-спикера Госдумы. О своем решении Владимир Путин сообщил ему лично на прошедшей в Кремле встрече. Президент назвал Васильева «политиком федерального уровня» и «политическим тяжеловесом». В ответ 68-летний выходец из системы МВД сказал, что предложение главы государства — это честь для него, и пообещал сделать все, чтобы Путин не пожалел о своем выборе.

«Буду честно исполнять свой долг, опираясь на очень гордый, очень свободолюбивый, талантливый многонациональный народ Дагестана, который я знаю не понаслышке», — пообещал новый глава республики.

​От следователя до вице-спикера Владимир Васильев родился 11 августа 1949 года в подмосковном Клину. Его отец — казах, мать — русская. В 1972 году окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, затем Всесоюзный юридический заочный институт и, наконец, Академию МВД СССР. Васильев занимал различные посты в РУВД и ГУВД Москвы, а также МВД РСФСР и России, дослужившись до первого заместителя министра внутренних дел и звания генерал-полковника. В 2002 году во время террористического акта на Дубровке Васильев был заместителем руководителя штаба по освобождению заложников. С 2003 года в течение четырех созывов избирался депутатом Госдумы от Тверской области. В Госдуме много лет работал председателем комитета по безопасности. С 2012 года стал вице-спикером нижней палаты и возглавил фракцию «Единой России» в парламенте после ушедшего на пост главы Подмосковья Андрея Воробьева. Назначение одобрил президент, говорили тогда источники РБК.​

Непредвиденный поворот

Таким образом, интрига вокруг кандидатуры нового главы Дагестана разрешилась только на шестой день после заявления Абдулатипова об отставке.

В среду, 27 сентября, его экстренно вызывали в Кремль, где он написал заявление «по собственному желанию», рассказывали два источника РБК. Источники РБК в окружении Абдулатипова говорили о том, что отставка была неожиданной для него — он рассчитывал работать до конца срока. На следующий день сам Абдулатипов объявил о своем уходе на сессии Народного собрания Дагестана. Он посетовал на то, что в Москве есть люди, которые «на ходу бреют зайцев». «Они навязывают президенту [страны] не очень популярные решения. Но решение президента не принимается без воли Всевышнего», — сказал глава Дагестана.

Близкий к руководству региона источник РБК говорил о нескольких причинах отставки: низкий рейтинг Абдулатипова, многочисленные конфликты, коррупциогенная атмосфера, скандал с похищением министра ЖКХ, возраст. «В преддверии выборов президента все эти факторы оказались неприемлемыми для Москвы, и Кремль принял решение», — предположил источник РБК.

Главным кандидатом на пост нового главы Дагестана поначалу был замдиректора Росгвардии Сергей Меликов, экс-полпред в СКФО, рассказывали РБК два источника, близких к руководству Дагестана, ​и подтверждали два собеседника, близких к Кремлю. Аргументами в пользу Меликова они называли то, что он силовик, хорошо знает регион, равноудален от кланов, наполовину лезгин (это одна из коренных народностей республики). По словам источников, также рассматривались кандидатуры замглавы кремлевской администрации, бывшего президента республики Магомедсалама Магомедова и начальника Академии государственной противопожарной службы МЧС Шамсутдина Дагирова.

Меликов от предложения возглавить республику отказался, позже рассказали РБК три источника, близких к Кремлю и администрации республики. Владимира Васильева среди возможных кандидатов на пост главы Дагестана источники не называли.

Назначение Васильева стало неожиданностью и для фракции единороссов в Госдуме, сказали РБК два источника в нижней палате. Вопрос о его преемнике на посту главы фракции будет обсуждаться с Путиным и председателем партии и правительства страны Дмитрием Медведевым.

Ротация по собственному желанию Осенняя серия отставок глав регионов началась 25 сентября. Близкие к власти источники РБК тогда сообщали, что уйти могут до десяти человек. До Абдулатипова свои посты покинули губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. Все они, как и Абдулатипов, ушли «по собственному желанию».

«Генерал-губернатор»

Традиционно в Дагестане главные посты занимают представители основных коренных народностей — аварцы (Абдулатипов) и даргинцы (Магомедов). Таким образом, впервые в современной истории Дагестана республику возглавил не представитель одной из этнических групп региона. По словам двух источников РБК, близких к Абдулатипову, президентское решение стало для всех в республике неожиданным. Оно означает, «что местным элитам не доверяют», подчеркнул один из источников.

Коллеги Васильева по Думе поспешили охарактеризовать назначение Васильева как удачный шаг президента. «Дагестан — это очень сложный регион, но лучшее назначение сложно и представить», — отметил замсекретаря генсовета единороссов Евгений Ревенко, охарактеризовавший Васильева как «интеллигента в погонах». Решение о назначении Васильева «направлено на решение задач по социально-экономическому развитию Дагестана», а также обеспечению стабильности и безопасности в регионе, заметил секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов.

«Это своего рода генерал-губернатор, как в старые времена, но в то же время не военный, чтобы не было ощущения, что в республике создается военная администрация», — отметил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Васильев — «генерал-силовик из Москвы с полицейским опытом, который способен в том числе заниматься координацией противодействия террористическому подполью и достаточно жестко руководить», объясняет назначение глава фонда «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

Владимир Путин и Владимир Васильев (Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ)

В отношении Дагестана Кремль намерен проводить политику равноудаленности элит, предположил в беседе с РБК источник в аппарате МВД. Васильева он назвал «человеком из обоймы президента», который пригодится республике в период «напряженных отношений между МВД и Росгвардией», а также межэтнических и межклановых противоречий. «Это не молодой технократ, а опытный человек, которого будут уважать на Кавказе и который способен сглаживать все эти острые углы», — указал собеседник РБК.

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников сомневается, что Васильеву удастся навести порядок в республике. С одной стороны, говорит он, новый глава республики не вовлечен в конфликты внутри Дагестана, но в то же время не отмечен никакими серьезными достижениями на управленческом поприще и «едва ли всерьез разбирается, как устроена республика». «Это очень тяжелая должность. Часть местной элиты будет имитировать тот факт, что они его приняли, часть будет с ним воевать, часть попытается сделать так, чтобы он был им полезен в самых разных смыслах», — прогнозирует Колесников.

Главный редактор республиканской газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов считает назначение промежуточным. Он согласен с Колесниковым, что Васильеву будет тяжело отвечать на вызовы в республике, к которым относятся, например, межнациональные конфликты. «Удержать, навести порядок, провести «шоковую терапию», подготовить площадку [для другого главы республики] — да. Чтобы тот, кто пришел сюда, не был затянут в паутину неразрешенных конфликтов» — так видит Сагитов смысл назначения. Что касается национальности нового главы, то, по мнению эксперта, сохранить традицию «национального квотирования» пытаются национальные элиты, но сами дагестанцы устали от этого и скорее желают увидеть «справедливого и компетентного» главу.