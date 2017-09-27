Заслуженная отставка II степени

Вместо Валерия Шанцева главой Нижегородской области назначен Глеб Никитин

Во вторник президент назначил главой Нижегородской области Глеба Никитина, бывшего замглавы Минпрома. Новый губернатор обещал обеспечить легитимные президентские выборы и «консолидацию» в регионе

Валерий Шанцев (Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»)

​​Во вторник президент Владимир Путин отправил в отставку «по собственному желанию» губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, предварительно наградив его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Главой региона он назначил Глеба Никитина, 40-летнего заместителя министра промышленности и торговли. Путин попросил его заняться подготовкой региона к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В интервью РБК Никитин пообещал обеспечить на новом посту легитимные и «без нарушений» президентские выборы. Среди своих первоочередных задач он назвал общественно-политическую «консолидацию», верстку бюджета и подготовку к отопительному сезону. Никитин пообещал не менять команду предшественника и советоваться с Шанцевым о делах в регионе. «Буду, как и раньше, переживать за любимую Нижегородскую область. Но уже в новом качестве», — пообещал Шанцев в своем «Живом журнале».

Если назначенный накануне и.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обещал «тотальную ревизию» деятельности команды предшественника Николая Меркушкина, то Никитин настроен обойтись без «тотального аудита» команды Шанцева.

Кто такой Глеб Никитин Родился в 1977 году в Санкт-Петербурге (Ленинграде), там же окончил Государственный университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит», а позже получил образование в сфере юриспруденции. В 2008 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте в Москве. В 2007–2011 годах работал в Федеральном агентстве по управлению госимуществом, сначала в качестве заместителя, затем — в качестве и.о. главы ведомства. В 2012 году Никитин был назначен заместителем министра промышленности и торговли, в 2013-м — первым заместителем.

Ротация продолжается

В понедельник президент отправил в отставку главу Самарской области Николая Меркушкина и поставил на его место сенатора Дмитрия Азарова. Ранее источники РБК сообщали, что отставка Шанцева произойдет в рамках осенней ротации глав регионов и что Никитин — главный кандидат на его место. Всего в ходе этой серии отставок свои посты могут оставить до десяти губернаторов, утверждали близкие к Кремлю собеседники РБК.

Назначение Никитина и Азарова исполняющими обязанности глав регионов — это продолжение линии на обновление губернаторского корпуса, начатой с выборов 10 сентября, сказал РБК источник во внутриполитическом блоке Кремля. Ставка делается на успешных, имеющих разносторонний опыт управленцев, которые работали как в регионах, так и на федеральном уровне, утверждает собеседник РБК. Связь с субъектом для и.о. губернаторов приветствуется, но не является обязательной, добавил источник во внутриполитическом блоке Кремля. «Важнее потенциал развития [региона], и в этом смысле возраст новых кандидатов на должности губернаторов имеет значение», — резюмировал собеседник РБК. Никитин и Азаров, как и и.о. губернаторов, которые избрались 10 сентября, прошли обучение в РАНХиГС; подготовка списка возможных кандидатов идет по прозрачным критериям, но все кадровые решения принимает президент, сказал источник РБК.

Ранее источники РБК сообщали, что во внутриполитическом блоке Кремля разработали новые критерии эффективности губернаторов, которые учитывались во время отставок глав регионов в начале года. Это динамика экономической ситуации, электоральные рейтинги, наличие конфликта элит и коррупционная составляющая. Кроме того, учитывался запрос того или иного региона на обновление.

Глеб Никитин (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Причины перемен

Шанцев руководил регионом с 2005 года, а до этого занимал пост вице-мэра Москвы в правительстве Юрия Лужкова. «Валерий Павлинович — тяжеловес, который обладал и обладает серьезным весом еще со времен работы в мэрии Москвы», — отметил политолог Сергей Мощенков. По его словам, отставка связана не с проблемами в регионе, а с общим курсом власти на омоложение управленческих кадров. Как и близкие к Кремлю источники РБК, политологи называли одной из главных причин отставки Шанцева его возраст: в этом июне ему исполнилось 70 лет. «Нужно быть Тулеевым (глава Кемеровской области. — РБК), чтобы тебе позволили руководить регионом после 70 лет», — говорил РБК политолог Виталий Иванов.

По мнению Иванова, уязвимым Шанцева делает совокупность факторов, помимо возраста это внутриэлитный конфликт с группой экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, а также сложные отношения с полпредством. В декабре 2016 года губернатора публично подверг критике полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Он называл область единственный регионом, «где ситуация с внутриэлитными конфликтами не просто не купируется, не меняется в лучшую сторону, она все время усугубляется». «Здесь постоянная война! И, конечно, мы понимаем, какие это издержки для региона, для социального самочувствия людей», — говорил чиновник на встрече с журналистами.

Шанцев — человек с тяжелым характером, но с ним можно договориться, он умеет работать и обеспечивает достойные результаты на выборах, рассказал РБК сам Сорокин, который покинул пост мэра города в 2015 году после конфликта с губернатором. Как уверяет бывший мэр, отставка вызвала недоумение и критику в регионе. «Мы много конфликтовали, кричали, но он выслушивал мое мнение», — подчеркнул Сорокин. По его словам, возраст и здоровье Шанцева нельзя считать причинами для отставки, поскольку его переизбрали три года назад и все в регионе «знали, что он в прекрасной форме и совершенно здоров».

Руководитель фонда «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко связал отставку Шанцева с борьбой элитных групп за влияние в регионе. Если Шанцев считался «осколком империи бывшего мэра Москвы», то Никитин, в свою очередь, близок к главе «Роснефти» Игорю Сечину, отметил эксперт. С ним не согласен нижегородский политолог Андрей Вовк, по сведениям которого новый губернатор связан с генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Действительно, бывший замминистра в Минпромторге отвечал за взаимодействие с предприятиями госкорпорации, указал глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Министр торговли и промышленности Денис Мантуров «крайне лоялен» к главе «Ростеха», добавил он.

Нижегородская область находится в сфере особого внимания куратора внутриполитического блока Кремля, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта, затем работал в сфере бизнеса до своего назначения первым замминистра топлива и энергетики в 1997 году. С 2000 по 2005 год Кириенко занимал пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе.