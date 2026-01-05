Times узнала о разработке Хаменеи плана эвакуации из-за протестов в Иране

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи разработал план эвакуации из Тегерана в случае, если его силам не удастся подавить протесты, пишет The Times со ссылкой на отчет разведки. В течение последней недели по всей стране прокатились протесты на фоне экономического кризиса.

86-летний Хаменеи планирует покинуть Тегеран в сопровождении ближайшего окружения, состоящего из 20 помощников и членов семьи, если увидит, что армия и силы безопасности дезертируют, перебегут на сторону протестующих или не будут выполнять приказы.

«План Б» предназначен для Хаменеи и его ближайшего окружения, включая его сына и предполагаемого наследника Моджтабу», — сообщил газете источник в разведке.

Представитель израильской разведки Бени Сабти считает, что Хаменеи может бежать в Москву, потому что «другого места для него нет». Издание упоминает бегство свергнутого сирийского президента Башара Асада, который получил убежище в России. У многих ближайших помощников Хаменеи, включая секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, есть родственники за границей, в том числе в США, Канаде и Дубае, пишет также газета.

В отчете разведки говорится, что Хаменеи «ослаб» после прошлогодней 12-дневной войны с Израилем. Его почти не видели на публике, в том числе в течение последних нескольких дней протестов. На протяжении всей войны он укрывался в бункере. «С одной стороны, он очень идеологически мотивирован, но с другой — прагматичен в своих взглядах: он видит тактический компромисс ради долгосрочной цели. Он мыслит на перспективу», — говорится в отчете.

Материал дополняется