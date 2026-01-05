Зеленский сообщил о подготовке Киева к двум вариантам развития событий

Украина готовится к двум вариантам развития событий: дипломатии или дальнейшей обороне, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Готовимся уже к следующей дипломатической неделе — будут встречи в Европе, которые должны стать для Украины еще одним вкладом в нашу защиту и в приближение окончания войны», — написал он в телеграм-канале.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев стремится к миру, но «силы своей Украина никому не отдаст».

После встречи с советниками по национальной безопасности европейских стран 3 января Зеленский отметил, что появился новый шанс на завершение конфликта. Он анонсировал заседание начальников генштабов 5 января, а на следующий день в Париже — саммит на высшем уровне, который должен подготовить почву для сделки с США.

Президент России Владимир Путин заявлял, что на Западе появились «умные люди», которые советуют Украине «принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу». По его словам, Москва решит все задачи вооруженным путем, если Киев не хочет закончить все миром.