 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил, что не верит в то, что удар по резиденции Путина имел место

Дональд Трамп заявил, что не верит, что удар по резиденции Путина имел место
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам президента США, «неподалеку произошло что-то, но это не имеет к этому никакого отношения». Россия передала США материалы с расшифрованными данными маршрута и контроллер украинского беспилотника

Трамп заявил, что не верит в то, что удар по резиденции Путина имел место
Video

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что удар по резиденции президента России Владимира Путина имел место.

«Я не верю, что этот удар имел место», — сказал Трамп на борту Air Force One (цитата по Reuters). «Неподалеку произошло что-то, но это не имеет к этому никакого отношения», — добавил он.

Ранее американский лидер говорил, что узнал от Путина об атаке на его резиденцию в Новгородской области. По мнению главы Белого дома, «сейчас неподходящее время для всего этого». Лидеры созвонились 29 декабря.

Эксперты расшифровали файл из дрона, летевшего на резиденцию Путина
Политика
Фото:Минобороны России

Минобороны России 1 января заявило, что российская сторона передала представителю военного атташе посольства США в Москве материалы с расшифрованными данными маршрута и контроллер украинского беспилотника, с помощью которого была предпринята попытка атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Начальник Главного разведывательного управления Генштаба адмирала Игорь Костюков сообщил американской стороне, что расшифровка навигационных систем, проведенная российскими спецслужбами, «безапелляционно подтвердила», что целью атаки был комплекс зданий резиденции.

О том, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать дронами резиденцию Путина, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 беспилотник, все они были сбиты. Резиденция не получила повреждений, пострадавших нет. По данным Минобороны, большая часть дронов (49) была перехвачена над Брянской областью, один — над Смоленской, остальные — над Новгородской.

Как писала The Wall Street Journal, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) не обнаружило подтверждений атаки на резиденцию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в попытке удара.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп резиденция Владимир Путин беспилотники
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Каллас призвала не верить заявлениям об атаке дронов на резиденцию Путина
Политика
Кадры со сбитым украинским дроном, летевшим в сторону резиденции Путина
Политика
Минобороны раскрыло детали попытки украинского удара по резиденции Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Трамп заявил, что не верит в то, что удар по резиденции Путина имел место Политика, 07:31
Куда россияне поедут отдыхать за рубеж в 2026 году Бизнес, 07:03
Глава Роскино объяснила популярность «Маши и Медведя» в арабских странах Технологии и медиа, 07:02
Трамп заявил, что Куба «вот-вот падет» Политика, 06:49
Гавана сообщила о гибели 32 кубинцев в ходе операции США против Венесуэлы Политика, 05:40
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
И. о. президента Венесуэлы обратилась к Трампу со словами о мире Политика, 05:03
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп оценил возможность операции против Колумбии фразой «звучит неплохо» Политика, 04:39
Times узнала о разработке плана эвакуации Хаменеи из-за протестов в Иране Политика, 04:20
Премьер Дании заявила об отсутствии у США права аннексировать Гренландию Политика, 03:54
Зеленский сообщил о подготовке Киева к двум вариантам развития событий Политика, 03:22
Венгрия не поддержала заявление ЕС об операции США против Венесуэлы Политика, 02:57
Рынок нефти отреагировал снижением на военную операцию США в Венесуэле Инвестиции, 02:36
Готовящийся к аварийной посадке самолет благополучно сел в Шереметьево Политика, 02:14