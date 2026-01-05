Трамп заявил, что не верит в то, что удар по резиденции Путина имел место

Дональд Трамп заявил, что не верит, что удар по резиденции Путина имел место

По словам президента США, «неподалеку произошло что-то, но это не имеет к этому никакого отношения». Россия передала США материалы с расшифрованными данными маршрута и контроллер украинского беспилотника

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что удар по резиденции президента России Владимира Путина имел место.

«Я не верю, что этот удар имел место», — сказал Трамп на борту Air Force One (цитата по Reuters). «Неподалеку произошло что-то, но это не имеет к этому никакого отношения», — добавил он.

Ранее американский лидер говорил, что узнал от Путина об атаке на его резиденцию в Новгородской области. По мнению главы Белого дома, «сейчас неподходящее время для всего этого». Лидеры созвонились 29 декабря.

Минобороны России 1 января заявило, что российская сторона передала представителю военного атташе посольства США в Москве материалы с расшифрованными данными маршрута и контроллер украинского беспилотника, с помощью которого была предпринята попытка атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Начальник Главного разведывательного управления Генштаба адмирала Игорь Костюков сообщил американской стороне, что расшифровка навигационных систем, проведенная российскими спецслужбами, «безапелляционно подтвердила», что целью атаки был комплекс зданий резиденции.

О том, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать дронами резиденцию Путина, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 беспилотник, все они были сбиты. Резиденция не получила повреждений, пострадавших нет. По данным Минобороны, большая часть дронов (49) была перехвачена над Брянской областью, один — над Смоленской, остальные — над Новгородской.

Как писала The Wall Street Journal, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) не обнаружило подтверждений атаки на резиденцию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в попытке удара.