Глава Роскино объяснила популярность «Маши и Медведя» в арабских странах
Российский мультфильм «Маша и Медведь» очень востребован в арабских странах. Об этом в интервью РБК рассказала глава Роскино Эльза Антонова. По ее словам, это связано в том числе с образом главной героини: Маша «покрытая, в длинных одеждах и отлично воспитывает нужное поведение».
В целом предпочтения по контенту российского производства зависят от региона, отмечает Антонова. «Если в Сербии больше любят хорроры, ужасы и триллеры, то в Бразилии или во Франции — авторское жанровое кино», — рассуждает глава Роскино. В странах Персидского залива — ОАЭ, Бахрейне и Омане — популярно кино для детской и семейной аудитории.
Наибольший эскпортный потенциал российского кино глава Роскино видит в Китае. Кроме него в топ-5 рынков входят Израиль, Германия, Румыния и Италия. «Европа, конечно, осторожно относится к нашему контенту, — добавляет Антонова. — Но сделки происходят, и в современных реалиях это большое достижение».
В целом перед Роскино сейчас стоит задача «сделать российское кино всемирно узнаваемым», говорит Антонова. «В последние пару лет мы начали, так сказать, топить вот этот лед, который образовался после 2022 года. В 2025 году сформировалась прекрасная положительная динамика. Я думаю, нам потребуется еще несколько лет для того, чтобы вернуться к цифрам до 2022 года и превысить их. Загадывать очень сложно. Пока все, что можно делать, мы делаем».
