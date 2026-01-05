 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0
Эксклюзив

Глава Роскино объяснила популярность «Маши и Медведя» в арабских странах

Глава Роскино Эльза Антонова связала популярность «Маши и Медведя» в арабских странах с внешним видом главной героини, которая «покрыта» и «воспитывает нужное поведение». В целом спрос на российский контент зависит от региона

Российский мультфильм «Маша и Медведь» очень востребован в арабских странах. Об этом в интервью РБК рассказала глава Роскино Эльза Антонова. По ее словам, это связано в том числе с образом главной героини: Маша «покрытая, в длинных одеждах и отлично воспитывает нужное поведение».

В целом предпочтения по контенту российского производства зависят от региона, отмечает Антонова. «Если в Сербии больше любят хорроры, ужасы и триллеры, то в Бразилии или во Франции — авторское жанровое кино», — рассуждает глава Роскино. В странах Персидского залива — ОАЭ, Бахрейне и Омане — популярно кино для детской и семейной аудитории.

Вышел новогодний выпуск «Простоквашино» с Путиным
Политика
Фото:РБК

Наибольший эскпортный потенциал российского кино глава Роскино видит в Китае. Кроме него в топ-5 рынков входят Израиль, Германия, Румыния и Италия. «Европа, конечно, осторожно относится к нашему контенту, — добавляет Антонова. — Но сделки происходят, и в современных реалиях это большое достижение».

В целом перед Роскино сейчас стоит задача «сделать российское кино всемирно узнаваемым», говорит Антонова. «В последние пару лет мы начали, так сказать, топить вот этот лед, который образовался после 2022 года. В 2025 году сформировалась прекрасная положительная динамика. Я думаю, нам потребуется еще несколько лет для того, чтобы вернуться к цифрам до 2022 года и превысить их. Загадывать очень сложно. Пока все, что можно делать, мы делаем».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
«Роскино» мультфильмы Маша и Медведь
Материалы по теме
Какие фильмы чаще всего смотрели в 2025 году в кино
Технологии и медиа
Появились первые кадры из серии «Простоквашино» с Владимиром Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Трамп заявил, что не верит в то, что удар по резиденции Путина имел место Политика, 07:31
Куда россияне поедут отдыхать за рубеж в 2026 году Бизнес, 07:03
Глава Роскино объяснила популярность «Маши и Медведя» в арабских странах Технологии и медиа, 07:02
Трамп заявил, что Куба «вот-вот падет» Политика, 06:49
Гавана сообщила о гибели 32 кубинцев в ходе операции США против Венесуэлы Политика, 05:40
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
И. о. президента Венесуэлы обратилась к Трампу со словами о мире Политика, 05:03
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Трамп оценил возможность операции против Колумбии фразой «звучит неплохо» Политика, 04:39
Times узнала о разработке плана эвакуации Хаменеи из-за протестов в Иране Политика, 04:20
Премьер Дании заявила об отсутствии у США права аннексировать Гренландию Политика, 03:54
Зеленский сообщил о подготовке Киева к двум вариантам развития событий Политика, 03:22
Венгрия не поддержала заявление ЕС об операции США против Венесуэлы Политика, 02:57
Рынок нефти отреагировал снижением на военную операцию США в Венесуэле Инвестиции, 02:36
Готовящийся к аварийной посадке самолет благополучно сел в Шереметьево Политика, 02:14