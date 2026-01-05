Глава Роскино объяснила популярность «Маши и Медведя» в арабских странах

Глава Роскино Эльза Антонова связала популярность «Маши и Медведя» в арабских странах с внешним видом главной героини, которая «покрыта» и «воспитывает нужное поведение». В целом спрос на российский контент зависит от региона

Российский мультфильм «Маша и Медведь» очень востребован в арабских странах. Об этом в интервью РБК рассказала глава Роскино Эльза Антонова. По ее словам, это связано в том числе с образом главной героини: Маша «покрытая, в длинных одеждах и отлично воспитывает нужное поведение».

В целом предпочтения по контенту российского производства зависят от региона, отмечает Антонова. «Если в Сербии больше любят хорроры, ужасы и триллеры, то в Бразилии или во Франции — авторское жанровое кино», — рассуждает глава Роскино. В странах Персидского залива — ОАЭ, Бахрейне и Омане — популярно кино для детской и семейной аудитории.

Наибольший эскпортный потенциал российского кино глава Роскино видит в Китае. Кроме него в топ-5 рынков входят Израиль, Германия, Румыния и Италия. «Европа, конечно, осторожно относится к нашему контенту, — добавляет Антонова. — Но сделки происходят, и в современных реалиях это большое достижение».

В целом перед Роскино сейчас стоит задача «сделать российское кино всемирно узнаваемым», говорит Антонова. «В последние пару лет мы начали, так сказать, топить вот этот лед, который образовался после 2022 года. В 2025 году сформировалась прекрасная положительная динамика. Я думаю, нам потребуется еще несколько лет для того, чтобы вернуться к цифрам до 2022 года и превысить их. Загадывать очень сложно. Пока все, что можно делать, мы делаем».