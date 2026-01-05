За ночь над Россией сбили три дрона
За ночь, с 23:00 4 января до 07:00 5 января, силы ПВО сбили три дрона, два из них над Московским регионом, в том числе один на подлете к Москве, сообщило Минобороны в телеграм-канале. Еще один БПЛА уничтожен над Рязанской областью.
С 20:00 до 23:00 над семью регионами России перехватили и сбили 41 беспилотник, семь из них было уничтожено над столичным регионом, в том числе два, летевших на Москву.
С 13:00 до 20:00 над Россией сбили 253 дрона. Большинство из них, 86, были уничтожены над Брянской областью. Над столичным регионом перехватили 39 беспилотников, отчиталось Минобороны.
На фоне атаки временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково.
