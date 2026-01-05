В промышленной зоне Ельца после падения БПЛА возник пожар

В промышленной зоне Ельца Липецкой области после падения БПЛА произошел пожар, его локализовали, сообщил губернатор Игорь Артамонов в телеграм-канале. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он.

«Оперативные службы проверяют поступающие сообщения о возможном падении обломков беспилотников», — написал Артамонов.

Он опроверг сообщения о падении БПЛА на здание детского сада.

Поздно вечером губернатор предупредил об угрозе атаки беспилотников по всей области. Около 30 минут спустя он сообщил об отбое красного уровня тревоги «Угроза атаки БПЛА», отметив, что сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность».

Минобороны заявило, что с 20:00 до 23:00 мск над Россией был перехвачен и уничтожен 41 дрон. Из них четыре были сбиты над Липецкой областью.