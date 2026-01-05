 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В промышленной зоне Ельца после падения БПЛА возник пожар

Губернатор Артамонов: в промышленной зоне Ельца после падения БПЛА возник пожар
Сюжет
Военная операция на Украине

В промышленной зоне Ельца Липецкой области после падения БПЛА произошел пожар, его локализовали, сообщил губернатор Игорь Артамонов в телеграм-канале. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он.

«Оперативные службы проверяют поступающие сообщения о возможном падении обломков беспилотников», — написал Артамонов.

Он опроверг сообщения о падении БПЛА на здание детского сада.

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 42
Политика
Москва

Поздно вечером губернатор предупредил об угрозе атаки беспилотников по всей области. Около 30 минут спустя он сообщил об отбое красного уровня тревоги «Угроза атаки БПЛА», отметив, что сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность».

Минобороны заявило, что с 20:00 до 23:00 мск над Россией был перехвачен и уничтожен 41 дрон. Из них четыре были сбиты над Липецкой областью.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Липецкая область Игорь Артамонов беспилотники пожар
Материалы по теме
Беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку в Курске
Политика
ПВО уничтожила 11 беспилотников над регионами России за три часа
Политика
Над Россией перехватили более 250 дронов за семь часов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Венгрия не поддержала заявление ЕС об операции США против Венесуэлы Политика, 02:57
Рынок нефти отреагировал снижением на военную операцию США в Венесуэле Инвестиции, 02:36
Готовящийся к аварийной посадке самолет благополучно сел в Шереметьево Политика, 02:14
В промышленной зоне Ельца после падения БПЛА возник пожар Политика, 01:44
КНДР объявила об испытаниях гиперзвуковых ракет на фоне захвата Мадуро Политика, 01:29
Блогер умерла после визита в одну из частных клиник Москвы Общество, 01:04
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
За три часа над семью регионами России сбили 41 беспилотник Политика, 00:36
Приговор высоким ценам и сделке ОПЕК+: что ждет нефть из-за ВенесуэлыПодписка на РБК, 00:01
Маск опубликовал фото ужина с Трампом после захвата Мадуро Политика, 04 янв, 23:45
Стало известно, когда Мадуро предстанет перед судом в Нью-Йорке Политика, 04 янв, 23:29
Трамп заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США Политика, 04 янв, 22:49
Посольство сообщило о застрявших на йеменском острове Сокотра россиянах Общество, 04 янв, 22:21
Беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку в Курске Политика, 04 янв, 21:41