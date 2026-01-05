 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Гавана сообщила о гибели 32 кубинцев в ходе операции США против Венесуэлы

В результате военной операции США против Венесуэлы, в ходе которой был захвачен президент республики Николас Мадуро, погибли 32 кубинца, выполнявших задачи по запросу венесуэльской стороны, сообщает Cubadebate.

«Верные своим обязанностям по обеспечению безопасности и обороны, наши соотечественники с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою против нападавших, либо в результате бомбардировок», — говорится в заявлении Гаваны.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил двухдневный национальный траур, он продлится с 06:00 5 января до полуночи 6 января. В это время флаги будут приспущены, мероприятия отменены.

Американский президент Дональд Трамп заявил на борту Air Force One, что в ходе операции по захвату Мадуро было убито «много кубинцев».

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника пишет, что число погибших в результате удара США по Венесуэле возросло до 80 человек, включая мирных жителей и сотрудников сил безопасности.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Гавана сообщила о гибели 32 кубинцев в ходе операции США против Венесуэлы Политика, 05:40
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
И. о. президента Венесуэлы обратилась к Трампу со словами о мире Политика, 05:03
Трамп оценил возможность операции против Колумбии фразой «звучит неплохо» Политика, 04:39
Times узнала о разработке плана эвакуации Хаменеи из-за протестов в Иране Политика, 04:20
Премьер Дании заявила об отсутствии у США права аннексировать Гренландию Политика, 03:54
Зеленский сообщил о подготовке Киева к двум вариантам развития событий Политика, 03:22
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Венгрия не поддержала заявление ЕС об операции США против Венесуэлы Политика, 02:57
Рынок нефти отреагировал снижением на военную операцию США в Венесуэле Инвестиции, 02:36
Готовящийся к аварийной посадке самолет благополучно сел в Шереметьево Политика, 02:14
В промышленной зоне Ельца после падения БПЛА возник пожар Политика, 01:44
КНДР объявила об испытаниях гиперзвуковых ракет на фоне захвата Мадуро Политика, 01:29
Блогер умерла после визита в одну из частных клиник Москвы Общество, 01:04
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00