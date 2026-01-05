Гавана сообщила о гибели 32 кубинцев в ходе операции США против Венесуэлы

В результате военной операции США против Венесуэлы, в ходе которой был захвачен президент республики Николас Мадуро, погибли 32 кубинца, выполнявших задачи по запросу венесуэльской стороны, сообщает Cubadebate.

«Верные своим обязанностям по обеспечению безопасности и обороны, наши соотечественники с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою против нападавших, либо в результате бомбардировок», — говорится в заявлении Гаваны.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил двухдневный национальный траур, он продлится с 06:00 5 января до полуночи 6 января. В это время флаги будут приспущены, мероприятия отменены.

Американский президент Дональд Трамп заявил на борту Air Force One, что в ходе операции по захвату Мадуро было убито «много кубинцев».

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника пишет, что число погибших в результате удара США по Венесуэле возросло до 80 человек, включая мирных жителей и сотрудников сил безопасности.

