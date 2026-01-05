 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Премьер Дании заявила об отсутствии у США права аннексировать Гренландию

Премьер Дании Фредериксен потребовала от Трампа прекратить угрозы Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен потребовала от президента США Дональда Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии, которая входит в состав королевства. Об этом она сказала TV 2.

Фредериксен подчеркнула, что Вашингтон не имеет права «аннексировать ни одну из трех территорий, входящих в состав Дании».

«Совершенно бессмысленно говорить о необходимости для Соединенных Штатов взять Гренландию под свой контроль», — отметила премьер, напомнив, что Гренландия является членом НАТО и, следовательно, подпадает под действие гарантий безопасности альянса.

Жена сотрудника Белого дома показала карту Гренландии в цветах флага США
Политика
Гренландия

Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре поддержал Данию. «Гренландия является неотъемлемой частью Королевства Дания», — написал он в Х.

О поддержке королевства в X заявил и финский лидер Александр Стубб, подчеркнув, что никто не может принимать решения за Гренландию и Данию, кроме них самих.

Трамп в интервью The Atlantic на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил о необходимости контроля США над Гренландией, отметив, что остров «окружен российскими и китайскими судами». «Нам Гренландия абсолютно необходима. Она нужна нам для обороны», — сказал американский лидер.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Метте Фредериксен Дания Гренландия Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Посланник Трампа заявил об отсутствии у США цели завоевать Гренландию
Политика
Премьер Гренландии рассказал, что грустит из-за притязаний США на остров
Политика
Власти Дании ответили на слова Трампа об интересах США в Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Times узнала о разработке Хаменеи плана эвакуации из-за протестов в Иране Политика, 04:20
Премьер Дании заявила об отсутствии у США права аннексировать Гренландию Политика, 03:54
Зеленский сообщил о подготовке Киева к двум вариантам развития событий Политика, 03:22
Венгрия не поддержала заявление ЕС об операции США против Венесуэлы Политика, 02:57
Рынок нефти отреагировал снижением на военную операцию США в Венесуэле Инвестиции, 02:36
Готовящийся к аварийной посадке самолет благополучно сел в Шереметьево Политика, 02:14
В промышленной зоне Ельца после падения БПЛА возник пожар Политика, 01:44
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
КНДР объявила об испытаниях гиперзвуковых ракет на фоне захвата Мадуро Политика, 01:29
Блогер умерла после визита в одну из частных клиник Москвы Общество, 01:04
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
За три часа над семью регионами России сбили 41 беспилотник Политика, 00:36
Приговор высоким ценам и сделке ОПЕК+: что ждет нефть из-за ВенесуэлыПодписка на РБК, 00:01
Маск опубликовал фото ужина с Трампом после захвата Мадуро Политика, 04 янв, 23:45
Стало известно, когда Мадуро предстанет перед судом в Нью-Йорке Политика, 04 янв, 23:29