Премьер Дании заявила об отсутствии у США права аннексировать Гренландию
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен потребовала от президента США Дональда Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии, которая входит в состав королевства. Об этом она сказала TV 2.
Фредериксен подчеркнула, что Вашингтон не имеет права «аннексировать ни одну из трех территорий, входящих в состав Дании».
«Совершенно бессмысленно говорить о необходимости для Соединенных Штатов взять Гренландию под свой контроль», — отметила премьер, напомнив, что Гренландия является членом НАТО и, следовательно, подпадает под действие гарантий безопасности альянса.
Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре поддержал Данию. «Гренландия является неотъемлемой частью Королевства Дания», — написал он в Х.
О поддержке королевства в X заявил и финский лидер Александр Стубб, подчеркнув, что никто не может принимать решения за Гренландию и Данию, кроме них самих.
Трамп в интервью The Atlantic на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил о необходимости контроля США над Гренландией, отметив, что остров «окружен российскими и китайскими судами». «Нам Гренландия абсолютно необходима. Она нужна нам для обороны», — сказал американский лидер.
