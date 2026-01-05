И. о. президента Родригес — Трампу: венесуэльцы заслуживают мира, а не войны

И. о. президента Венесуэлы обратилась к Трампу со словами о мире

И. о. президента Венесуэлы Делси Родригес обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу, заявив, что венесуэльцы «заслуживают мира, а не войны». Ее заявление приводит газета Correo del Orinoco.

«Это всегда было позицией президента Николаса Мадуро, и это позиция всех венесуэльцев прямо сейчас. Это та Венесуэла, в которую я верю, та, которой я посвятила свою жизнь. Моя мечта — чтобы Венесуэла стала великой державой, где все хорошие венесуэльцы смогут объединиться», — сказала она.

По словам Родригес, Каракас считает приоритетной задачей «построение сбалансированных и уважительных отношений» с США, а также со странами региона.

«Мы приглашаем правительство США к совместной работе над программой сотрудничества, ориентированной на общее развитие, в рамках международного права и для укрепления прочного сосуществования», — сказала и.о. лидера.

Венесуэла привержена миру и мирному сосуществованию, подчеркнула она. «Наша страна стремится жить в мире, свободном от внешних угроз, в атмосфере уважения и международного сотрудничества. Мы считаем, что глобальный мир строится прежде всего на обеспечении мира внутри каждой страны», — добавила Родригес.

«Венесуэла имеет право на мир, развитие, суверенитет и будущее», — заключила она.

Трамп на борту Air Force One заявил, что США сейчас фактически управляют Венесуэлой. Он сообщил, что еще не разговаривал с Родригес лично, но пообещал, что поговорит с ней «в подходящее время».

По его словам, Соединенные Штаты ничего не предлагали Родригес, но «она сотрудничает».

«Сейчас Венесуэла — это мертвая страна. Мы должны вернуть ее к жизни, и для этого потребуются крупные инвестиции со стороны нефтяных компаний», — заявил президент США. «Нам нужен доступ к нефти и другим ресурсам в их стране, которые позволят нам восстановить их страну», — добавил он. Американский лидер вновь пригрозил Родригес, что она «может столкнуться с ситуацией, возможно, худшей, чем у Мадуро».



Материал дополняется