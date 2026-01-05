Готовящийся к аварийной посадке самолет благополучно сел в Шереметьево
Самолет из Египта, готовящийся к аварийной посадке, благополучно приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», сообщил «РИА Новости» представитель воздушной гавани. Об этом также сообщают РЕН ТВ и «112».
«Посадка прошла штатно», — сказал собеседник агентства.
О том, что самолет Airbus готовится к аварийной посадке в Шереметьево, сообщил источник РЕН ТВ. По предварительным данным, произошло задымление в багажном отсеке. «112» уточняет, что речь идет о рейсе
авиакомпании AlMasria Universal Airlines. На борту находились 222 пассажиров, никто не пострадал.
В декабре самолет Red Wings рейса Москва — Пхукет экстренно сел в Домодедово из-за поломки одного из двигателей. Борт благополучно приземлился. На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа, никто не пострадал, сообщили в Росавиации. В Red Wings объяснили, что произошло «изменение параметров работы одного из двигателей», после чего экипаж решил вернуться в аэропорт вылета.
