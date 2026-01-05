Куда россияне поедут отдыхать за рубеж в 2026 году

Укрепление рубля и новые страны для отдыха оживили интерес россиян к турам за рубеж. Спрос по акциям раннего бронирования у турфирм и сервисов бронирования вышел на рекордный с начала пандемии уровень. Куда поедут отдыхать

Фото: Андрей Любимов / РБК

У российских туристов в предстоящем весенне-летнем сезоне вырос спрос на отдых за рубежом. До показателей допандемийного периода выездному туризму пока далеко, но опрошенные РБК представители туриндустрии видят заметный рост продаж по ранним бронированиям. Речь идет об акциях, позволяющих туристам сэкономить на размещении за счет заблаговременного планирования отдыха.

Объем бронирований за рубежом по акциям раннего бронирования вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом, рассказал РБК представитель туроператора Fun&Sun. Позитивная динамика продаж складывается и у туроператора «Русский экспресс»: темпы бронирований на выездных направлениях растут последние три года. «Если брать в расчет период с начала пандемии — с 2020 года — то можно говорить о рекордных цифрах предпродаж на весну—лето», — отмечают в «Русском экспрессе».

Активнее отдых за рубежом в 2026 году планируют и туристы, которые организуют свои поездки самостоятельно, без помощи туроператора. Ранние бронирования поездок за пределы России на весну—лето 2026 года «бьют все рекорды», говорит директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. В конце декабря сервисы путешествий фиксировали практически двукратный рост спроса на отели и другие средства размещения за границей по сравнению с прошлым годом.

Почему стали чаще выбирать отдых за рубежом

Спрос на отдых за рубежом показывает лучшие результаты, чем в прошлые годы благодаря появлению новых направлений и стабильным полетным программам на популярные курорты, говорит представитель Fun&Sun. «Укрепившийся рубль тоже мотивирует людей не ждать «горящих туров», а заранее бронировать популярные отели», — добавляет собеседник РБК.

Снижение курса доллара по отношению к рублю примерно на 20% в годовом выражении Брагин из АТАГ называет основной причиной активного раннего спроса на выездных направлениях. Из-за этого цены становятся более привлекательными, и туристы хотят заранее зафиксировать выгодные условия. Кроме того, крупные сети отелей, особенно на популярных курортах, делают специальные акции по ранним бронированиям.

Цены на выездных направлениях в долларах и евро выросли, но в рублях они не отличаются от прошлогодних, а кое-где они даже ниже, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. «Это создает очень удачные условия для раннего бронирования по всем массовым направлениям», — рассказывает эксперт.

По европейским направлениям ранние брони связаны с тем, что эксперты рекомендуют подаваться на шенгенскую визу примерно за полгода до поездки, отмечает Брагин. «В Японии многие брони приходятся на ажиотажный период цветения сакуры, а Китай стал хитом благодаря безвизовому режиму», — добавляет директор АТАГ.

На статистику самостоятельных бронирований зарубежного отдыха россиянами повлияло и то, что у туристических агрегаторов выросла аудитория среди выездных туристов. «Отечественные сервисы за три года существенно расшили базу объектов за границей и предлагают удобные варианты оплаты картами «Мир», — поясняет Брагин.

Какие страны выбирают

Безусловным лидером зарубежных бронирований остается Турция, где сезон традиционно начинается с майских праздников, говорит вице-президент АТОР. Спрос на это направление, по словам Мурадяна, в последние годы растет. За январь—ноябрь 2025-го Турцию посетили 6,67 млн россиян — на 2,6% больше, чем годом ранее, следует из статистики министерства культуры и туризма страны. В 2026 году Турция ожидает рост 5–10% на туристическом рынке России и стран СНГ, сообщала в начале января газета Hürriyet со ссылкой на опрос Ассоциации туристических отелей и операторов Средиземноморья. По ранним бронированиям рост спроса у российских туристов наблюдается на Анталью.

С конца марта туристический поток начнет формироваться еще на двух крупных направлениях: ОАЭ и Египет, продолжает Мурадян. «Обе страны хорошо обеспечены прямой перевозкой, что дает достаточно выгодные цены на туры», — отмечает он. В 2025 году ОАЭ приняли уже более 2 млн российских туристов, сообщал в конце ноября посол страны в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер. Египет тоже укрепляет свои позиции: в прошлом году его посетили примерно столько же наших соотечественников — около 2 млн, сообщал египетский министр туризма и древностей Шериф Фатхи. По его словам, россияне находятся на первом месте по числу иностранных туристов в стране. Помимо традиционных курортов — Хургады и Шарм-эш-Шейха — российские туристы активно посещают экскурсионные направления: Каир, Луксор и Асуан.

Основной вклад в рост бронирований вносят массовые направления, подтверждает представитель Fun&Sun: в три раза выросла Турция, в восемь раз — Египет, ОАЭ — на 66%. Кратный рост у туроператора показывает Вьетнам, куда в прошлом году летали только регулярные рейсы. На Турцию у Fun&Sun приходится уже 42% броней на предстоящий весенне-летний сезон, 21% — на Египет, 14% — на ОАЭ, 10% — на Вьетнам и 7% — на Таиланд.

В Юго-Восточной Азии в 2026 году ожидается туристический «прорыв» — в первую очередь от Вьетнама, говорит Мурадян. «После восстановления авиасообщения он очень активно укрепляет позиции на российском рынке за счет привлекательных цен и в целом понятного и любимого турпродукта. В этом году показатели в третьем квартале по турпотоку сравнялись с аналогичным периодом 2019 года, и в дальнейшем этот тренд будет продолжен», — ожидает вице-президент АТОР.

Повышенной популярностью пользуется также Таиланд, говорит Мурадян. В 2024 году это направление поставило абсолютный рекорд по числу принятых туристов из России — 1,75 млн, в 2025-м эта цифра с очень высокой вероятностью после подведения итогов года будет преодолена.

Востребованное у наших туристов направление отдыха за рубежом — острова Индийского океана. В первую очередь это Мальдивы. В 2025 году россияне вновь заняли второе место по турпотоку в эту страну с цифрой около 250 тыс. визитов. «Уверен, в 2026 году этот показатель тоже будет превышен», — добавляет Мурадян. Аналогичная картина с ростом потока из России наблюдается, по его словам, на Сейшелах и Маврикии. В частности, на Сейшелы вернулись прямые рейсы «Аэрофлота», так что турпоток будет очень активно расти, прогнозирует Мурадян.

Еще одно растущее выездное направление — страны Африки к югу от пустыни Сахара. Это пляжные и сафари-туры в Кению, Танзанию, ЮАР и Мозамбик, а также экскурсионные программы в Эфиопию, перечисляет Мурадян. При этом он напоминает, что из-за отсутствия прямых рейсов российские туристы сейчас практически лишены доступа в Доминикану и другие популярные страны Карибского бассейна. «Исключение составляет только Куба, но и туда перевозка ограничена», — напоминает вице-президент АТОР.

В Fun&Sun отмечают, что одним из новых драйверов роста спроса стал Оман. Это произошло благодаря появлению чартерной программы на курорт Салала, где можно познакомиться «с другим Ближним Востоком», отличным от других стран региона. Дополнительный импульс благодаря тестовому безвизовому режиму с Россией получил материковый Китай.

Туристы, которые планируют путешествия самостоятельно, по данным сервиса путешествий «Туту», на 2026 год пока чаще всего выбирают Таиланд. На долю этой страны приходится 14% авиабилетов, говорит директор по развитию отельного рынка в сервисе Юрий Вьюшин. В пятерке популярных направлений — Турция (10%), Мальдивы (9%), Испания (7%) и Китай (6%). При этом спрос на дорогостоящие перелеты растет, отмечает Вьюшин: например, на Мальдивские острова купили в два раза больше билетов, чем годом ранее.

Сколько в среднем тратят на отдых По итогам января—ноября 2025 года средний чек у туристов «Русского экспресса» составил 235 тыс. руб. — это на 0,4%, или 1 тыс. руб., дешевле, чем годом ранее, говорит представитель туроператора. В этом году общий бюджет на отдых остается приблизительно на уровне прошлогоднего, но на фоне укрепления рубля туристы начали выбирать более качественный продукт. В структуре бронирований у «Русского экспресса» выросла доля пятизвездочных отелей (на них пришлось 29% броней против 18% годом ранее). Продажи туров с размещением в четырехзвездочных отелей остались на уровне прошлого года (23%). По отдельным направлениям у туристов увеличились расходы на отдых, отмечают в «Русском экспрессе». Так, средний чек по турам в страны, контрактуемые в евро (преимущественно Турция и Европа), вырос на €290, или на 12%, до €2 690. По долларовым направлениям прирост составил $40, или 1,4%, достигнув показателя среднего чека в $2 860.

Как идут бронирования по России

Динамика ранних бронирований на весну—лето по внутренним направлениям у самостоятельных туристов пока не такая ярко выраженная, как за рубежом, говорит Брагин. В основном сейчас бронируют популярные направления — Краснодарский край, Москву, Петербург, Калининградскую область. Среди объектов размещения больше всего востребованы, по словам Брагина, санатории: лучшие варианты на высокий сезон начинают выкупать за полгода. Кроме того, это пляжные пятизвездочные отели, на которые действуют скидки.

Весной и летом россияне продолжают выбирать внутренние курорты с акцентом на морские курорты Черноморского побережья и Балтийского моря, говорит директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин. Среди наиболее популярных направлений — Сочи, Калининградская область (Зеленоградск, Светлогорск), Геленджик, Крым (Ялта) и курорты Дагестана (Махачкала, Каспийск, Дербент). У сервиса «Островок» в топ-10 самых востребованных направлений по числу ранних бронирований на предстоящие весну-лето входят Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Зеленоградск, Нижний Новгород, Эсто-Садок, Кисловодск и Новосибирск.

Стоимость отдыха будет расти. На внутренних направлениях средний чек тура прирос на 5 тыс. руб., или на 6,4%, до 83,2 тыс. руб., говорит представитель «Русского экспресса». По данным «Островка», средняя стоимость ночи в Сочи весной—летом 2026 года вырастет на 8% год к году — до 6,6 тыс. руб. Более заметный рост будет наблюдаться в Сириусе и Анапе — на 19%, до 7 и 4,8 тыс. руб. за ночь соответственно. Не подорожал пока в предстоящем сезоне отдых в Ялте — ночь там обойдется в среднем в 8,4 тыс. руб. Посуточная аренда в среднем дешевле отелей, но такие средства размещения тоже подорожают. В июне 2025 года средняя цена аренды жилья на морских курортах России, по данным «Суточно.ру», составляла около 5 тыс. руб. в день. «Летом 2026 года мы прогнозируем увеличение средней ставки примерно на 10–15%, до 5,5 тыс. рублей за сутки», — говорит Мусин.