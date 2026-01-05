Венгрия не поддержала заявление ЕС по поводу операции США против Венесуэлы

Венгрия не поддержала заявление ЕС об операции США против Венесуэлы

ЕС призвал стороны к сдержанности, чтобы «избежать эскалации и обеспечить мирное разрешение кризиса», и напомнил о необходимости «при любых обстоятельствах» соблюдать принципы международного права и Устава ООН

Венгрия не поддержала заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас по поводу военной операции США в Венесуэле, следует из сообщения на сайте Европейской службы внешних связей.

ЕС призвал стороны к сдержанности, чтобы «избежать эскалации и обеспечить мирное разрешение кризиса», и напомнил о необходимости «при любых обстоятельствах» соблюдать принципы международного права и Устава ООН.

«ЕС неоднократно заявлял, что Николас Мадуро не обладает легитимностью демократически избранного президента, и выступал за мирный переход к демократии в стране с уважением к ее суверенитету. Право венесуэльского народа определять свое будущее должно уважаться», — говорится в заявлении.

Евросоюз разделяет борьбу с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, которые «представляют собой серьезную угрозу безопасности во всем мире», однако подчеркивает, что эта проблема должна решаться «в полном соответствии с международным правом и принципами территориальной целостности и суверенитета».

Блок находится в тесном контакте с Соединенными Штатами и партнерами, уважение воли венесуэльского народа — единственный путь для восстановления демократии и разрешения нынешнего кризиса, подчеркнули там.

«Данное заявление поддерживают 26 государств-членов ЕС [из 27] (Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция)», — следует из сообщения.

Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика, Уругвай и Испания в совместном заявлении осудили военную операцию США против Венесуэлы, призвав к разрешению кризиса без «внешнего вмешательства», его приводит CNN. Действия Вашингтона противоречат «фундаментальным принципам международного права, в частности, неприменению силы, уважению суверенитета и территориальной целостности». Страны также выразили обеспокоенность по поводу любых попыток внешнего контроля над Венесуэлой после того, как президент Дональд Трамп заявил, что США будут «управлять» страной до тех пор, пока не будет обеспечен «безопасный, надлежащий и разумный переход».

США нанесли удар по Венесуэле, захватили ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их в США, где будут судить. Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди. Каракас назвал действия Вашингтона военной агрессией, в стране объявлено чрезвычайное положение. В интервью The Atlantic президент США Дональд Трамп пригрозил и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес: если она «не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, вероятно, больше, чем Мадуро». Операция США — это «не война против Венесуэлы», а против наркотрафика, заявил госсекретарь Марко Рубио.