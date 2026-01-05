 Перейти к основному контенту
Политика
0

КНДР объявила об испытаниях гиперзвуковых ракет на фоне захвата Мадуро

КНДР объявила об испытаниях гиперзвуковых ракет на фоне захвата Мадуро США
За пуском наблюдал лично руководитель КНДР Ким Чен Ын. Ракеты поразили заданные цели в Восточном море

Северная Корея 4 января провела испытательный запуск гиперзвуковых ракет, сообщает Yonhap. За пуском наблюдал руководитель КНДР Ким Чен Ын.

Цель учений — оценка боеготовности системы гиперзвуковых вооружений и проверка ее способности к выполнению задач, заявило ЦТАК. Ракеты поразили заданные цели в Восточном море.

Южнокорейские военные зафиксировали запуск ракет в 07:50 в воскресенье, 5 января. Это произошло за несколько часов до отъезда президента Ли Чжэ Мёна в Пекин, где он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, и после того, как США объявили о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро в результате военной операции, отмечает Yonhap.

КНДР испытала новые зенитные ракеты дальнего радиуса действия
Политика
Ким Чен Ын

«Честно говоря, наша деятельность направлена на постепенное приведение потенциала ядерного сдерживания на высокий уровень. Необходимость этого подтверждается недавним геополитическим кризисом и сложной международной обстановкой», — заявил Ким Чен Ын.

Пхеньян осудил захват Мадуро, назвав американскую операцию «самой серьезной формой посягательства на суверенитет».

Военная операция США 3 января получила название «Абсолютная решимость», она продлилась 2 часа и 20 минут. Американские военные нанесли удар по Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро и его жену в США, где их будут судить.

Американский лидер Дональд Трампа заявил, что Мадуро больше не президент и что США возьмут на себя управление страной, пока не произойдет необходимый политический переход. Госсекретарь Марко Рубио заверил, что Соединенные Штаты воют не с Венесуэлой, а против наркоторговцев.

Каракас назвал действия Вашингтона военной агрессией, в стране объявлено чрезвычайное положение.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
КНДР гиперзвуковые ракеты Николас Мадуро США
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
