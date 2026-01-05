КНДР объявила об испытаниях гиперзвуковых ракет на фоне захвата Мадуро

За пуском наблюдал лично руководитель КНДР Ким Чен Ын. Ракеты поразили заданные цели в Восточном море

Северная Корея 4 января провела испытательный запуск гиперзвуковых ракет, сообщает Yonhap. За пуском наблюдал руководитель КНДР Ким Чен Ын.

Цель учений — оценка боеготовности системы гиперзвуковых вооружений и проверка ее способности к выполнению задач, заявило ЦТАК. Ракеты поразили заданные цели в Восточном море.

Южнокорейские военные зафиксировали запуск ракет в 07:50 в воскресенье, 5 января. Это произошло за несколько часов до отъезда президента Ли Чжэ Мёна в Пекин, где он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, и после того, как США объявили о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро в результате военной операции, отмечает Yonhap.

«Честно говоря, наша деятельность направлена на постепенное приведение потенциала ядерного сдерживания на высокий уровень. Необходимость этого подтверждается недавним геополитическим кризисом и сложной международной обстановкой», — заявил Ким Чен Ын.

Пхеньян осудил захват Мадуро, назвав американскую операцию «самой серьезной формой посягательства на суверенитет».

Военная операция США 3 января получила название «Абсолютная решимость», она продлилась 2 часа и 20 минут. Американские военные нанесли удар по Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро и его жену в США, где их будут судить. Американский лидер Дональд Трампа заявил, что Мадуро больше не президент и что США возьмут на себя управление страной, пока не произойдет необходимый политический переход. Госсекретарь Марко Рубио заверил, что Соединенные Штаты воют не с Венесуэлой, а против наркоторговцев. Каракас назвал действия Вашингтона военной агрессией, в стране объявлено чрезвычайное положение.