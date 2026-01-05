 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Власти проработают возможность обязательной медиации при разводе

Правительство проработает возможность обязательной медиации при разводе

Правительство России утвердило план по реализации семейной и демографической политики, который включает подготовку предложения об обязательной досудебной медиации при урегулировании семейных споров, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В частности, предлагается установить обязательный досудебный порядок разрешения семейных конфликтов с участием медиатора, в том числе если спор затрагивает детей, а также приостанавливать судебное производство на время таких встреч. Изменения планируется внести в ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

На «Госуслугах» упростят замену документов при браке и разводе
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Кроме того, предусмотрено создание единого реестра медиаторов, в том числе по урегулированию семейных споров и конфликтов с участием детей.

Ответственными за подготовку проекта федерального закона назначены Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин. Период реализации — 2026-2027 годы.

В России с 2011 года действует закон о медиации — альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. Обратиться к медиатору можно с целью урегулирования гражданских, административных, трудовых и экономических споров, а также по семейным вопросам, в том числе в связи с расторжением брака. Процедура является добровольной и оплачивается участниками спора.

Осенью 2024 года Минюст сообщал о разработке законопроекта, предусматривающего обязательную примирительную процедуру при расторжении брака с целью «сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Глава ведомства Константин Чуйченко пояснял, что такую процедуру планируется ввести по делам о расторжении брака, определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов.

Летом прошлого года Чуйченко на ПМЭФ отмечал, что пары, которые хотят развестись, можно было бы направлять «к умному, опытному медиатору», который может им «мозги вправить» и поможет сохранить семью.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Елена Чернышова
правительство развод семьи
Материалы по теме
В Госдуме поддержали идею обязательной процедуры примирения при разводе
Общество
«Свадьба века» и развод в TikTok: как женились и расходились в 2025 году
Общество
В Думе предложили новый порядок воспитания детей после развода родителей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
The Guardian сочла 2026 год непростым для Зеленского Политика, 09:00
2025 год был неудачным для акций «Газпрома». Что будет с ними в 2026-ом Инвестиции, 09:00
Генконсульство России объяснило очереди на границе с Китаем Общество, 08:33
За ночь над Россией сбили три дрона Политика, 08:12
На просадке. Какие акции на многолетних минимумах купить на 2026 годПодписка на РБК, 08:00
Акции нефтяников преимущественно снизились на первых торгах в 2026 году Инвестиции, 07:58
Власти проработают возможность обязательной медиации при разводе Политика, 07:53
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп заявил, что не верит в то, что удар по резиденции Путина имел место Политика, 07:31
Куда россияне поедут отдыхать за рубеж в 2026 году Бизнес, 07:03
Глава Роскино объяснила популярность «Маши и Медведя» в арабских странах Технологии и медиа, 07:02
Роскино — РБК: «Наш приоритет — окончательно растопить лед с Западом»Подписка на РБК, 07:02
Трамп заявил, что Куба «вот-вот падет» Политика, 06:49
Гавана сообщила о гибели 32 кубинцев в ходе операции США против Венесуэлы Политика, 05:40
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20