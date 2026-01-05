Власти проработают возможность обязательной медиации при разводе

Правительство России утвердило план по реализации семейной и демографической политики, который включает подготовку предложения об обязательной досудебной медиации при урегулировании семейных споров, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В частности, предлагается установить обязательный досудебный порядок разрешения семейных конфликтов с участием медиатора, в том числе если спор затрагивает детей, а также приостанавливать судебное производство на время таких встреч. Изменения планируется внести в ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

Кроме того, предусмотрено создание единого реестра медиаторов, в том числе по урегулированию семейных споров и конфликтов с участием детей.

Ответственными за подготовку проекта федерального закона назначены Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин. Период реализации — 2026-2027 годы.

В России с 2011 года действует закон о медиации — альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. Обратиться к медиатору можно с целью урегулирования гражданских, административных, трудовых и экономических споров, а также по семейным вопросам, в том числе в связи с расторжением брака. Процедура является добровольной и оплачивается участниками спора.

Осенью 2024 года Минюст сообщал о разработке законопроекта, предусматривающего обязательную примирительную процедуру при расторжении брака с целью «сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Глава ведомства Константин Чуйченко пояснял, что такую процедуру планируется ввести по делам о расторжении брака, определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов.

Летом прошлого года Чуйченко на ПМЭФ отмечал, что пары, которые хотят развестись, можно было бы направлять «к умному, опытному медиатору», который может им «мозги вправить» и поможет сохранить семью.