Власти проработают возможность обязательной медиации при разводе
Правительство России утвердило план по реализации семейной и демографической политики, который включает подготовку предложения об обязательной досудебной медиации при урегулировании семейных споров, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
В частности, предлагается установить обязательный досудебный порядок разрешения семейных конфликтов с участием медиатора, в том числе если спор затрагивает детей, а также приостанавливать судебное производство на время таких встреч. Изменения планируется внести в ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Кроме того, предусмотрено создание единого реестра медиаторов, в том числе по урегулированию семейных споров и конфликтов с участием детей.
Ответственными за подготовку проекта федерального закона назначены Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин. Период реализации — 2026-2027 годы.
В России с 2011 года действует закон о медиации — альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. Обратиться к медиатору можно с целью урегулирования гражданских, административных, трудовых и экономических споров, а также по семейным вопросам, в том числе в связи с расторжением брака. Процедура является добровольной и оплачивается участниками спора.
Осенью 2024 года Минюст сообщал о разработке законопроекта, предусматривающего обязательную примирительную процедуру при расторжении брака с целью «сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Глава ведомства Константин Чуйченко пояснял, что такую процедуру планируется ввести по делам о расторжении брака, определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов.
Летом прошлого года Чуйченко на ПМЭФ отмечал, что пары, которые хотят развестись, можно было бы направлять «к умному, опытному медиатору», который может им «мозги вправить» и поможет сохранить семью.
