Трамп заявил, что Куба «вот-вот падет»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба готова «пасть».

«Куба, похоже, вот-вот падет. Не знаю, как они, если вообще смогут, удержатся на плаву, но у Кубы сейчас нет никаких доходов. Весь свой доход они получали от Венесуэлы, от венесуэльской нефти», — сказал Трамп на борту Air Force One. Однако теперь они ничего не получат, заверил он.

Перед этим в Мар-а-Лаго глава Белого дома отмечал, что Куба «чувствует себя не очень хорошо», народ страны «страдал много-много лет». По его словам, страна находится в плачевном состоянии.

Госсекретарь США Марко Рубио (его родители были кубинскими иммигрантами) заявил: «Если бы я жил в Гаване и был в правительстве, я бы был обеспокоен — хотя бы немного». Отвечая на вопрос, является ли Куба следующей целью США после Венесуэлы, глава Госдепа заметил, что кубинское правительство представляет собой огромную проблему.