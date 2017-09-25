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Немеркнущая звезда Ангелы Меркель
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Немеркнущая звезда Ангелы Меркель
Газета № 160 (2657) (2509) Политика, 24 сен, 20:24
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Немеркнущая звезда Ангелы Меркель
На выборах в бундестаг вновь побеждает коалиция ХДС/ХСС
​По итогам прошедших в ФРГ выборов партия Ангелы Меркель сохранит наибольшую фракцию в бундестаге, показали экзитполы. Варианты формирования правящей коалиции ограничены усталостью и недоверием между основными партиями страны
Фото: Matthias Rietschel / Reuters

В воскресенье, 24 сентября, в Германии прошли очередные парламентские выборы. Согласно данным ZDF​, правоцентристский блок ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель сохранит звание крупнейшей политической силы в бундестаге, хотя результат окажется заметно ниже, чем на прошлых выборах в 2013 году.

Блок Меркель, по предварительным данным, получит 33,5% голосов, что хуже результата 2013 года (41,5%). Социал-демократы из СДПГ — второй по величине партии страны, входящей с ХДС/ХСС в правящую коалицию, — получат всего 21% против 25,7% четыре года назад.

Кроме них в парламент прошли «Левые» (9% против 8,6% в 2013 году) и «Зеленые» (9% против 8,4% в 2013 году). В бундестаг вернется либеральная Свободная демократическая партия (СвДП), которая четыре года назад не преодолела 5-процентный барьер, а сейчас может получить 10%. Наконец, впервые в немецкий парламент прошла ультраконсервативная «Альтернатива для Германии» (AfD). С прогнозным результатом 13% она станет третьей по величине силой в стране.

Без тишины и наблюдателей

В Германии перед днем выборов нет «дня тишины». 23 сентября агитация продолжалась весь день, в чем в Берлине убедился корреспондент РБК. ​​Всего правом голоса в Германии обладают 61,5 млн человек, для которых были открыты 88 тыс. избирательных участков, из них около 1,8 тыс. — в Берлине. В столице Германии в день парламентских выборов также проходил референдум о закрытии берлинского аэропорта Тегель.

Корреспондент РБК побывал на двух участках в Берлине, ни на одном не было наблюдателей, урны для бюллетеней непрозрачные.

Члены избиркомов — в основном учителя, студенты и волонтеры, рассказал РБК Карстен Баммель, председатель участковой комиссии 219 в берлинском районе Митте, недалеко от Александерплац. Баммель работает учителем и участвует в работе избирательных комиссий с мая 1989 года, последних выборов в ГДР до падения Берлинской стены. «Тогда я работал в районе Пренцлауэр-Берг в Восточном Берлине и сам видел, что порядка 20% бюллетеней на нашем участке было подано против правящей коалиции. Но по телевизору объявили общий результат 98,8% «за». Сейчас такого уже нет», — рассказывает Баммель. Теперь подсчет голосов производится открытым способом, присутствовать может любой желающий.

Участки в Германии открылись в 8:00 утра по местному времени​, за первый час работы на участке 219 проголосовали лишь семеро из 343 зарегистрированных местных жителей. «Многие проголосовали досрочно по почте. У нас таких 25%. С каждыми выборами эта цифра растет», — отметил Баммель.

Фото: Michael Kappeler / dpa / AP

Внутренний приоритет

Последний предвыборный опрос Infratest Dimap от 14 сентября показал, что больше всего немцев волнуют вопросы образования, борьбы с терроризмом и пенсионного обеспечения. Внешняя политика заняла лишь десятое место в списке важных для населения тем.

Все партии выступали за ужесточение миграционной политики. ХДС/ХСС после победы обещает ограничить приток беженцев, а нелегальных мигрантов — депортировать. Решать проблему партия Меркель также намерена за счет заключения соглашений о размещении мигрантов со странами Северной Африки, по аналогии с соглашением между ЕС и Турцией 2016 года (республика принимает у себя нелегальных мигрантов из Европы, а ЕС оказывает ей финансовую поддержку). Блок также предлагает ужесточить правила получения статуса беженца — необходимо будет пройти интеграционные государственные курсы, в том числе языковые и профессиональной подготовки. В то же время блок пока отказался от идеи введения верхнего предела для беженцев.

СДПГ поддерживает гуманитарную политику в отношении мигрантов и интеграцию их в немецкое общество, однако настаивает на большей вовлеченности членов ЕС в разработку единой миграционной политики.

Обеспечить безопасность, по мнению обеих партий, поможет создание 15 тыс. новых рабочих мест в полиции для противодействия экстремизму и террористическим угрозам. Меркель также заявляет о необходимости увеличить расходы на оборону с 1,2% ВВП до 2%. В СДПГ, в свою очередь, называют увеличение военного бюджета «совершенно ненужным и нереалистичным».

В социальной сфере СДПГ предлагает повысить верхнюю ставку подоходного налога с 42 до 45%, а порог дохода для этой ставки увеличить с €54 тыс. до €76,2 тыс. Граждан же со средним и низким уровнем заработка СДПГ предлагает освободить от так называемого налога на солидарность, составляющего 5,5%.

Блок ХДС/ХСС обещает не вводить новые налоги, а главной своей целью видит дальнейшее снижение уровня безработицы — ниже 3% к 2025 году. По данным Trading economics, в июле 2017 года безработица в Германии составила 3,7%.

Предвыборный плакат «Альтернативы для Германии» с надписью «Бурка? Мы предпочитаем бикини» (Фото: Michael Probst / AP)

Внешний консенсус

По наблюдению эксперта Фонда Маршалла Тимо Лохоцки, в Германии сложился широкий консенсус по основным внешнеполитическим вопросам. Однако, по мнению эксперта, после выборов новому правительству все же придется решить накопившиеся проблемы, связанные с курсом США на изоляционизм, ситуацией на Украине, миграционным кризисом, положением беднейших стран еврозоны и будущим ЕС после выхода Великобритании.

​Внешнеполитические положения в программах партий почти не различаются. ХДС/ХСС уверяет, что приоритет должен быть отдан стабилизации ЕС, развитию отношений с Великобританией, Францией и США, а также с Турцией, чье вступление в ЕС партия, однако, ставит под вопрос. СДПГ поддерживает евроинтеграцию вплоть до создания единой Конституции и финансовых властей. Партия выступает не только за развитие связей с США и нормализацию отношений с Россией, но и за сокращение вооружений. Идеи «Левых» схожи с социал-демократическими, только более радикальны: всемирное разоружение, структурная реформа ЕС, отказ от сделок с Турцией и полноценный диалог с Москвой.

Либералы из СвДП предлагают усилить роль Евросоюза в дипломатии: создать полноценный МИД ЕС, общеевропейскую армию и погранвойска. Партия критически относится как к Турции, так и к России, санкции с которой считает возможным снять только после возвращения под контроль Киева Крыма и Донбасса. «Зеленые» также выступают за увеличение полномочий общеевропейских структур, резко критикуют «нарцисса Дональда Трампа», «диктатора Реджепа Эрдогана» и «великодержавную политику Владимира Путина».

Иных взглядов придерживается ультраконсервативная AfD. Программа партии подразумевает увеличение автономии стран в составе ЕС и отказ от евро, критикует соглашения о свободной торговле и предлагает снять санкции с России, партия жестко критикует подход правящей коалиции к решению миграционных вопросов. AfD также предлагает закрыть границы — беженцы должны искать убежища за пределами ЕС. В перспективе не исключает полный выход ФРГ из Евросоюза.

Предвыборные плакаты с Ангелой Меркель и Мартином Шульцем (Фото: Fabian Bimmer / Reuters)

Коалиционная радуга

Предварительный расклад почти гарантирует, что канцлером ФРГ в четвертый раз подряд станет Меркель. Ее кандидатуру поддержал совместный съезд ХДС и ХСС в феврале 2017 года. Глава немецкого правительства назначается парламентом, и для них нет формального ограничения по срокам — все зависит от того, кого выставила своим кандидатом победившая в итоге партия.

Соперником Меркель в борьбе за пост канцлера называют лидера СДПГ Мартина Шульца, однако правительственную коалицию он сформировать не сможет: даже сотрудничество с идеологически близкими «Левыми» и «Зелеными» не даст ему необходимого большинства в парламенте.

С кем будет блокироваться ХДС/ХСС — пока неизвестно. ​Сохранение так называемой большой коалиции в составе двух крупнейших партий — ХДС/ХСС и СДПГ является маловероятным. На прошлой неделе социологи YouGov сообщили, что среди электората ХДС/ХСС за союз с социал-демократами выступают 46% опрошенных, а среди сторонников СДПГ — лишь 37%. Собеседник РБК среди активистов СДПГ отметил, что в нижних слоях партии налицо сильное нежелание вновь вступать в союз с блоком Меркель на правах младшего партнера.​

В последнюю неделю перед выборами в немецкой прессе обсуждалась вероятность так называемой Ямайка-коалиции по соответствию партийных цветов флагу Ямайки: ХДС/ХСС, «Зеленые» и либералы из СвДП. Программы трех партий отличаются, но откровенно спорных пунктов всего два — политика в отношении беженцев и энергетика, объясняет колумнист Spiegel Тимо Локошат. «Зеленые» и СвДП выступают за принятие отдельного закона по иммигрантам, который дал бы приоритет приему высококвалифицированных кадров, но против этого Меркель. По энергетике «Зеленые» выступают за целенаправленную поддержку возобновляемой энергии и скорейший переход на электромобили. ХДС и СвДП против принуждения к «зеленой энергетике» на государственном уровне.

Значительную часть депутатских кресел, согласно данным экзитполов, займет ультраконсервативная AfD, однако ведущие партии отказались вступать с ней в коалицию.

Автор: Георгий Макаренко.
Теги: выборы , Германия , парламент , Мартин Шульц , Ангела Меркель , бундестаг
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