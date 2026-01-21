В Испании сошел с рельсов еще один поезд

В Испании на линии R4 Cercanías в городе Джелида в провинции Барселона поезд с пассажирами столкнулся с обрушившейся подпорной стеной и сошел с рельсов, сообщает El Mundo. В результате аварии погиб машинист, по меньшей мере 15 человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом состоянии, пишет издание. Также о гибели машиниста пишет El Pais со ссылкой на заявление мэра Джелиды Льуиша Вальса.

Подпорная стена разрушилась после сильных дождей в Каталонии, которые вызвали перебои в работе железнодорожной сети и ряд инцидентов. Авария произошла между станциями Сант-Садурни-д'Аноя и Джелида.

На месте работают пожарные, службы экстренной помощи и полиция. Движение на участке полностью приостановлено. На номер экстренной помощи поступило 28 звонков, связанных с происшествием, отмечают издания. Первое сообщение о крушении поступило в 21:02 по местному времени (23:02 мск).

