 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Испании сошел с рельсов еще один поезд

В Испании на линии R4 Cercanías в городе Джелида в провинции Барселона поезд с пассажирами столкнулся с обрушившейся подпорной стеной и сошел с рельсов, сообщает El Mundo. В результате аварии погиб машинист, по меньшей мере 15 человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом состоянии, пишет издание. Также о гибели машиниста пишет El Pais со ссылкой на заявление мэра Джелиды Льуиша Вальса.

Подпорная стена разрушилась после сильных дождей в Каталонии, которые вызвали перебои в работе железнодорожной сети и ряд инцидентов. Авария произошла между станциями Сант-Садурни-д'Аноя и Джелида.

На месте работают пожарные, службы экстренной помощи и полиция. Движение на участке полностью приостановлено. На номер экстренной помощи поступило 28 звонков, связанных с происшествием, отмечают издания. Первое сообщение о крушении поступило в 21:02 по местному времени (23:02 мск).

Материал дополняется

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Плугина Ирина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
В Испании сошел с рельсов еще один поезд Общество, 01:32
При атаке дронов в Адыгее пострадали восемь человек Политика, 01:28
Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ на Кубани Политика, 01:22
До 42 увеличилось число погибших при крушении поездов в Испании Общество, 01:16
В подмосковном Протвино загорелся склад на площади 10 тыс. кв. м Общество, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Орловский губернатор сообщил о незначительном ущербе ТЭК из-за атак Политика, 00:59
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Еврокомиссар назвал условие для «неизбежных переговоров» с Путиным Политика, 00:58
Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира» Политика, 00:54
Численность военных Германии побила 12-летний рекорд Политика, 00:36
США приостановили выдачу иммиграционных виз для 75 стран. Карта Политика, 00:30
Мэр Сочи сообщил об уничтожении над городом всех воздушных целей Политика, 00:24
Помощник главы округа в Белгородской области погиб при атаке беспилотника Политика, 00:18
Как Трамп может присоединить к США Гренландию и что ему может помешать Политика, 00:00