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ЦСКА отыграл $14,3 млн
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ЦСКА отыграл $14,3 млн
Газета № 160 (2657) (2509) Бизнес, 24 сен, 08:36
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ЦСКА отыграл $14,3 млн
Армейский клуб вышел на прибыль впервые с 2009 года
Футбольный клуб ЦСКА в 2016 году стал прибыльным после шести лет убытков, следует из отчетности материнской компании клуба Bluecastle Enterprises. Это следствие достройки собственного стадиона и выгодной продажи игроков
Фото: Григорий Дюкор / Reuters

Чистая прибыль группы Bluecastle Enterprises, основной актив которой — футбольный ЦСКА, в 2016 году составила $14,3 млн ($4 млн с учетом отрицательной курсовой разницы) против убытка годом ранее в размере $49,7 млн ($71,4 млн с учетом курсовой разницы), следует из отчетности Bluecastle Enterprises, доступной через корпоративный реестр Великобритании. Это первая прибыль Bluecastle с 2009 года, следует из данных, собранных РБК. Bluecastle контролирует 100% АО «ПФК ЦСКА», ее выручка на 100% складывается из доходов футбольного клуба.

ЦСКА девять лет строил стадион на севере Москвы, взял для этого кредитную линию у государственного Внешэкономбанка на $280 млн и накопил с 2010 года убытки на $189 млн. Президент клуба Евгений Гинер говорил ТАСС в 2014 году, что с началом украинского конфликта «жить стало тяжелее», поскольку большинство активов бизнесмена находились на Украине. Но окончание строительства стадиона в 2016 году совпало с возвращением ЦСКА к прибыли. И это несмотря на снижение годовой выручки на 14%, с $67,1 млн до $57,6 млн, и рост операционных расходов с $82,7 млн до $91 млн. Операционный убыток увеличился в два раза, до $33,3 млн.

Как ЦСКА удалось показать чистую прибыль? Во-первых, за счет бухгалтерского эффекта от достройки стадиона «ВЭБ Арена»: убыток от обесценения проекта, признанный в отчетности за 2015 год, был восстановлен в 2016-м. Во-вторых, за счет очередной выгодной продажи игрока за рубеж — трансфера Ахмеда Мусы почти за $24 млн.​

Оценили стадион

Стадион ЦСКА был введен в строй 31 августа 2016 года, а на 31 декабря его справедливая стоимость была оценена в $216,3 млн. «В результате уценка (impairment), признанная в 2015 году, была полностью восстановлена», — говорится в отчете.

Ежегодно проводится тест на обесценение всех недвижимых активов группы, объясняет руководитель департамента аудиторских услуг компании «МЭФ-Аудит» Татьяна Безус, убыток от обесценения возникает, если балансовая стоимость актива превышает так называемую возмещаемую стоимость. А последняя определяется либо как справедливая стоимость актива за минусом потенциальных затрат на его продажу, либо как ценность его использования (будущие денежные потоки, приведенные к текущей стоимости путем дисконтирования) — в зависимости от того, какая из величин больше. Логика в том, что компания может либо продать актив, либо эксплуатировать его, а балансовая стоимость не должна превышать максимальную из этих экономических выгод — в противном случае она окажется необоснованно завышенной. Чтобы этого не произошло, актив на балансе нужно уценить до возмещаемой стоимости, и величина такой уценки записывается в отчете о прибыли и убытках.

Фото: Станислава Новгородцева для РБК

В 2015 году в отчетности Bluecastle был признан совокупный убыток от обесценения в размере $51,1 млн по активам, относящимся к стадиону, — земле, имуществу в процессе строительства и строящейся коммерческой недвижимости, примыкающей к арене. Собственно к стадиону относился убыток в $28,9 млн. В 2016 году этот «бумажный» убыток был возмещен — перекрыт восстановлением стоимости стадионной инфраструктуры (на $12,2 млн) и строящейся коммерческой недвижимости (на $16,8 млн), следует из отчетности.

В здание «ВЭБ Арены» интегрированы офисный центр, гостиница и помещения для досуга и ретейла (еще не введены в эксплуатацию. — РБК), говорится на сайте ЦСКА. Именно коммерческая недвижимость будет основной статьей дохода от стадионного комплекса, говорил в марте 2016 года старший менеджер по развитию ЦСКА Владимир Юрин. Помимо справедливой стоимости арены, оцененной в $216 млн, Bluecastle оценила строящийся офисно-гостиничный комплекс: его справедливая стоимость составила, по расчетам независимого оценщика, почти $170 млн — рост на 25% по сравнению с 2015 годом. Расчет проводился с использованием таких параметров, как ставка дисконтирования, средняя арендная ставка, цена номера в отеле и т.д. «Вероятно, именно эти параметры повлияли на справедливую стоимость и явились следствием изменений на рынке», — говорит Безус.

Гинер говорил в августе 2016 года, что строительство стадиона обошлось ЦСКА в $350 млн. Получается, что на бумаге суммарная оценочная стоимость арены и коммерческой недвижимости — $386 млн — превысила сумму вложенных в строительство средств.

Выгодные трансферы

В 2016 году ЦСКА зафиксировал прибыль от продажи футболистов в размере $26 млн — на 7,8 млн больше, чем годом ранее. Почти весь этот доход пришелся на трансфер нигерийца Ахмеда Мусы в английский клуб «Лестер» — $23,75 млн. В 2015 году армейцы так же удачно продали за границу другого африканского нападающего — Сейду Думбия ($19,3 млн).

Трансферный баланс клуба (разница между доходами от продажи игроков и затратами на их покупку) в очередной раз оказался положительным, с 2014 года ЦСКА вообще не делает крупных покупок футболистов. В 2016 году ЦСКА «фокусировался на проведении эффективной трансферной политики и минимизации расходов», говорится в отчете Bluecastle. В текущем сезоне ЦСКА не смог усилить свой состав, но тем не менее играет в Лиге чемпионов и за последние пять сезонов трижды выигрывал чемпионат России по футболу.

Сергей Иванов и Евгений Гинер (слева направо) на церемонии вручения футболистам ЦСКА кубка и медалей за победу в чемпионате России сезона 2015/16 (Фото: Александр Щербак / ТАСС )

По стандартам МСФО в отчетности футбольных клубов игроки, а вернее, «регистрационные права» на них, отражаются как нематериальные активы. Траты на их приобретение являются инвестициями и не включаются в расходы, а доходы от продажи игроков фигурируют отдельной строкой в отчете о прибыли и убытках. Когда клуб покупает игрока, права на него признаются в отчетности по первоначальной стоимости, отражающей затраты на приобретение, а затем балансовая стоимость актива амортизируется (уменьшается) равными годовыми траншами в течение срока действия контракта футболиста. Реализованная прибыль (или убыток) от продажи игрока рассчитывается как разница между суммой трансфера и балансовой стоимостью регистрационных прав на момент продажи.

При этом фактические платежи по трансферным сделкам в отчетном периоде могут значительно расходиться с суммами сделок: так, несмотря на то что Bluecastle в 2016 году внесла на баланс только $3,3 млн регистрационных прав на новых игроков, ЦСКА заплатил за приобретение прав на футболистов $10,5 млн, следует из отчета о движении денежных средств. С чем связано такое расхождение, в отчетности не объясняется, но, возможно, это следствие того, что в футболе многие трансферы, особенно крупные, оплачиваются в рассрочку (то есть платежи отчетного периода могут отражать трансферы предыдущих лет).

Bluecastle впервые раскрыла в отчетности вознаграждения футбольным агентам, посредничающим при переходах игроков из одного клуба в другой. В 2016 году комиссионные агентам составили почти $2,9 млн. Согласно сайту Transfermarkt, который специализируется на экономике футбольных трансферов, в 2016 году ЦСКА не совершал покупок и только брал в аренду двух африканских футболистов — Аарона Оланаре и Ласина Траоре. В 2015 году выплаты агентам, вероятно, включались в статью «Прочие операционные расходы» ($2,7 млн). Обращает на себя внимание и статья операционных расходов «Солидарные выплаты и другие расходы на регистрацию игроков»: она резко выросла — с $1,7 млн до ​$6,9 млн. Речь идет об условиях некоторых трансферов, при которых клуб-покупатель обязуется выплатить клубу-продавцу определенную долю (от 10 до 50%) от последующей продажи игрока в третий клуб.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отказался комментировать РБК отчетность Bluecastle.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: футбол , ЦСКА , стадион , Евгений Гинер , финансовая отчетность
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