Politico сообщило об опасениях США из-за россиян на военной базе в Нигере

Военные из США и России занимают в Нигере территорию одной небольшой базы. Вашингтон опасается, что его служащие будут вынуждены ответить на некоторые действия россиян, а важное оборудование может стать целью российской разведки

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Администрация президента США все больше опасается, что совместное использование российскими и американскими военными одной базы приведет к конфликтам между ними, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки.

Опасения вызваны риском того, что российские военные будут противодействовать американским войскам, из-за чего служащие США будут вынуждены отреагировать. К примеру, речь идет об агрессивном вождении или оскорблениях американского контингента на контрольно-пропускных пунктах. Согласно выводу американской разведки, российские солдаты не представляют непосредственной угрозы для войск США и не стремятся к столкновению, но могут попытаться собрать раздведданные об американских военных возможностях. Однако, отмечает издание, даже небольшая конфронтация между служащими увеличивает вероятность перестрелки.

«Беспокойство больше связано с разведданными. Очевидно, что они следят за ситуацией и у них есть возможность вести мониторинг. Нам, конечно, не нравится, что они там находятся, но это не наша страна», — пояснил источник издания в Пентагоне. Второй собеседник из ведомства указал, что российские военные могут попытаться присвоить американское оборудование, когда американский контингент будет покидать Нигер.

Российские военные последние несколько недель находятся на авиабазе 101 в Нигере, расположенной рядом с международным аэропортом столицы страны. Ее построили шесть лет назад. Базу использовал контингент США. Служащие из России расположились в отдельном ангаре, однако, как отметил источник Reuters, у базы «не такая уж большая территория».

В Нигере дислоцированы около 1 тыс. американских военных, они занимались контртеррористической деятельностью и вместе с местными служащими патрулировали территорию страны. После прошлогоднего переворота к власти в стране пришла военная хунта, потребовавшая от США вывести военных. Вашингтон согласился сделать это в течение нескольких месяцев.

Источники Bloomberg в начале года говорили о планах разместить в Нигере российский «Африканский корпус», который призван заменить миссии ЧВК «Вагнер» на континенте. Это подразделение планировали сформировать в том числе из бывших вагнеровцев и новичков, после чего направить в еще четыре страны: Ливию, ЦАР, Мали и Буркина-Фасо.

В апреле «РИА Новости» сообщило о прибытии российских специалистов в Нигер. «Африканский корпус» на данный момент здесь будет налаживать взаимоотношения, а также совместное формирование и обучение армии Нигера. С собой мы привезли учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов», — рассказал агентству один из прибывших.

«Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. И мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», — прокомментировал представитель российского президента Дмитрий Песков сведения об использовании служащими из разных стран одной базы.